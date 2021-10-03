Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 октября 2021 года: Нижегородский министр здравоохранения Мелик-Гусейнов заболел коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 01:00 3 октября 2021 года, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 156 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 416 человек.

Также, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 170 816 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 581 новый случай заражения - это рекордное число заболевших COVID-19 за сутки в регионе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 30 сентября Фото: Яндекс

К сожалению, за последние сутки тридцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 675 человека.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (4 032 новых случаев), Санкт-Петербург (2 494 новых случаев) и Московская область (1 483 новых случаев).

Напомним, что Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заболел коронавирусом. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном минздраве.