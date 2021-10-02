Нижегородский министр здравоохранения Мелик-Гусейнов заболел коронавирусом. Фото: Инстаграм

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заболел коронавирусом. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном минздраве.

- ПЦР-тест, который сделал Давид Валерьевич, показал положительный результат. В связи с этим он ушел на самоизоляцию, - рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Где мог заразиться ковидом министр, неизвестно, однако на днях он вместе с журналистами одного из региональных СМИ устраивал прямой эфир из «красной зоны» городской клинической больницы №38.

- Как обычно, заходили в палаты и общались с пациентами, - написал позже он в своем Instagram. Несмотря на то, что министр был, как положено, полностью экипирован, через два дня ПЦР-тест показал положительный результат.

К слову, в июне этого года Давид Мелик-Гусейнов прошел повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Первую прививку он сделал еще в январе.