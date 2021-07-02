Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. ФОТО: предоставлено очевидцами.

Утро 2 июля началось в Нижнем Новгороде с серьезного ЧП – взрыв газа произошел в многоквартирном доме на улице Светлоярской в Сормовском районе. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

- Сообщение о хлопке газовоздушной смеси поступило в 6:57 2 июля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – В результате происшествия разрушились межэтажные перекрытия и повылетали стекла. Из здания были эвакуированы 28 человек. По предварительным данным, трое из них госпитализированы.

В результате происшествия пострадали три человека. ФОТО: "Нижний № 1"

Тем временем на место происшествия уже выехали заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Они должны максимально быстро решить вопрос с временным размещением людей. Соответствующее поручением им дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

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