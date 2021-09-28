Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2021 14:40

«Забралась погреть лапки»: Ради спасения заживо замурованной кошки под Нижним Новгородом разобрали новую теплотрассу

Рабочие в в Кстовском районе организовали целую спасательную операцию
Мария СОРОКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Кошка вышла на более освещенный участок, но самостоятельно выбраться не могла.

Кошка вышла на более освещенный участок, но самостоятельно выбраться не могла.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Целую операцию по спасению бездомной кошки развернули в городе Кстово Нижегородской области. Пушистая особа просто хотела спрятаться от дождя и ветра, поэтому забралась в укромный уголок новой теплотрассы. Рабочие то ли не заметили, то ли проигнорировали ее присутствие, и продолжили закрывать систему. В результате 25 сентября кошка оказалась замурована на участке рядом с Бульваром мира. О произошедшем рассказала нижегородка Валерия Солнцева.

Кошка в ловушке

- В Кстове в теплотрассу закопали кошку, - сообщила Валерия, - она пока жива. Откликалась через трубу. Значит воздух и температура пока позволяли выжить. Позвонили в Тепловые сети, 112, 101. Тепловые сети отправили ждать до утра, сославшись на то, что нет ни людей, ни техники раскапывать и они ничего сделать не могут. Даже не знают, кто подрядчик работ.

По словам Валерии, жалобное мяуканье хорошо было слышно с точки между ДК Нефтехимиков, домом Пионеров и художественной школой.

Неравнодушные граждане и зоозащитники сразу же начали собирать «армию» по спасению незадачливой кошки. Набрали самых «боевых» участников, в том числе, местную жительницу Светлану, которая подкармливала ту самую кошку. Достучались аж до главы МСУ Кстовского района Андрея Черткова.

Спасли с кранами

Андрей Чертков подключился к спасательной операции. На своей странице в Instagram он рассказал, что кошка забралась в подземный бетонный коридор у трубы и, вероятно, не заметила, как техника начала заживо закапывать ее в этом лабиринте.

- В итоге, котяра все-таки решила выйти: пробралась по подземному коридору и нашла место, где брезжил свет, но, разумеется, сама вылезти не смогла. Порядчикам нашим спасибо, вернулись аж с краном! Разобрали бетонный «пазл», выпустили животное, - сказал он.

По словам главы МСУ, в настоящее время с пушистой красавицей все хорошо.

- Жива-здорова и передает мяу-мяу благодарности неравнодушным людям, которые сообщили нам о том, что обнаружено животное, которое не может вылезти из системы новых теплотрасс, - добавил Чертков.

Надо быть внимательнее

По мнению Валерии Солнцевой, этой ситуации можно было избежать, если бы рабочие были более чуткими и внимательными. В холодное время года животные ищут укрытия, и часто оказываются в ловушке — то в моторный отсек автомобиля заберутся, то окажутся заперты в подвале, и это может закончиться печально.

- Светлана, которая опекала дворовых кошек, все эти дни подходила напрямую к рабочим и говорила что эта бездомная кошка повадилась там лежать. Она не гуляла в теплотрассе, а грелась в конкретном углу но, к сожалению, они проигнорировали ее просьбы проверить перед закрытием трассы, - написала Валерия.

Подводя итоги, она заметила, что людям нужно быть более ответственными в вопросах, касающихся братьев наших меньших. В том числе, более ответственными надо быть людям, которые ведут подобные работы.

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские вылечили и пристраивают котят, которых бросила кошка-мама.

КАРТИНА ДНЯ