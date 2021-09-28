«Забралась погреть лапки»: Ради спасения заживо замурованной кошки под Нижним Новгородом разобрали новую теплотрассу

Кошка вышла на более освещенный участок, но самостоятельно выбраться не могла. Фото: Олег ЗОЛОТО

Целую операцию по спасению бездомной кошки развернули в городе Кстово Нижегородской области. Пушистая особа просто хотела спрятаться от дождя и ветра, поэтому забралась в укромный уголок новой теплотрассы. Рабочие то ли не заметили, то ли проигнорировали ее присутствие, и продолжили закрывать систему. В результате 25 сентября кошка оказалась замурована на участке рядом с Бульваром мира. О произошедшем рассказала нижегородка Валерия Солнцева.

Кошка в ловушке

- В Кстове в теплотрассу закопали кошку, - сообщила Валерия, - она пока жива. Откликалась через трубу. Значит воздух и температура пока позволяли выжить. Позвонили в Тепловые сети, 112, 101. Тепловые сети отправили ждать до утра, сославшись на то, что нет ни людей, ни техники раскапывать и они ничего сделать не могут. Даже не знают, кто подрядчик работ.

По словам Валерии, жалобное мяуканье хорошо было слышно с точки между ДК Нефтехимиков, домом Пионеров и художественной школой.

Неравнодушные граждане и зоозащитники сразу же начали собирать «армию» по спасению незадачливой кошки. Набрали самых «боевых» участников, в том числе, местную жительницу Светлану, которая подкармливала ту самую кошку. Достучались аж до главы МСУ Кстовского района Андрея Черткова.

Спасли с кранами

Андрей Чертков подключился к спасательной операции. На своей странице в Instagram он рассказал, что кошка забралась в подземный бетонный коридор у трубы и, вероятно, не заметила, как техника начала заживо закапывать ее в этом лабиринте.

- В итоге, котяра все-таки решила выйти: пробралась по подземному коридору и нашла место, где брезжил свет, но, разумеется, сама вылезти не смогла. Порядчикам нашим спасибо, вернулись аж с краном! Разобрали бетонный «пазл», выпустили животное, - сказал он.

По словам главы МСУ, в настоящее время с пушистой красавицей все хорошо.

- Жива-здорова и передает мяу-мяу благодарности неравнодушным людям, которые сообщили нам о том, что обнаружено животное, которое не может вылезти из системы новых теплотрасс, - добавил Чертков.

Надо быть внимательнее

По мнению Валерии Солнцевой, этой ситуации можно было избежать, если бы рабочие были более чуткими и внимательными. В холодное время года животные ищут укрытия, и часто оказываются в ловушке — то в моторный отсек автомобиля заберутся, то окажутся заперты в подвале, и это может закончиться печально.

- Светлана, которая опекала дворовых кошек, все эти дни подходила напрямую к рабочим и говорила что эта бездомная кошка повадилась там лежать. Она не гуляла в теплотрассе, а грелась в конкретном углу но, к сожалению, они проигнорировали ее просьбы проверить перед закрытием трассы, - написала Валерия.

Подводя итоги, она заметила, что людям нужно быть более ответственными в вопросах, касающихся братьев наших меньших. В том числе, более ответственными надо быть людям, которые ведут подобные работы.

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские вылечили и пристраивают котят, которых бросила кошка-мама.