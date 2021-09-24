Кошка "подкинула" новорожденных котят лучшему участковому Нижегородской области

Котят пристраивают в самые добрые руки Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде решается судьба двоих подкидышей. Кошка-мать бросила своих котят в опорном пункте полиции на улице Донецкой, 5 и скрылась. Если бы людские законы распространялись и на кошек, то «кукушка» мать точно получила бы по заслугам - ее лишили бы родительских прав и, вероятно, привлекли к ответственности. Стражам порядка не оставалось ничего другого, как выходить пушистых комочков и найти им новые семьи.

Участковый уполномоченный отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду старший лейтенант полиции Кирилл Бугров был в числе первых, кто обнаружил серого котика и пятнистую кошечку.

- По срокам это было недели 2-3 назад. Я услышал мяуканье, и никак не мог понять откуда оно. Больше было похоже на писк. В коридоре в углу было два котенка. Я подошел к ним, а они убежали! Начал их догонять. Мамы -кошки не обнаружил. Как я понял, она пришла, окотилась и ушла. Это и другие коллеги говорят. Когда я их увидел, они уже были крупненькие для новорожденных. Глаза открыты уже были. Полноценные такие котята, - рассказал он.

Спустя несколько дней котят заметил и коллега – старший участковый уполномоченный отдела №5 и по делам несовершеннолетних, капитан полиции Антон Куликов. Он рассказал, что, по всей видимости, кошка забралась в опорный пункт через окно, спряталась и окотилась.

- Сотрудники ГУФСИН сказали нам, что кошка убежала. Сейчас котятам месяца два, - заметил полицейский.

Пушистики не остались без внимания, им определили специальную комнату, стали подкармливать и ухаживать. Ими занимались полицейские, ГУФСИНовцы, и даже иногда сотрудники ППС. У котят всегда была полная миска корма. Желающих окружить заботой малышей оказалось много.

- Мы подкармливали их, организовали им питание и пытались пристроить в добрые руки. Наливали им молоко, давали корм, лоток принесли. Они жили у нас в неэксплуатируемом помещении, которое раньше использовалось для хранения швабр и прочего инвентаря уборщицы, - добавил Антон.

Кошечка оказалась больной. С первых месяцев она плохо передвигалась. При ходьбе заваливалась, кувыркалась через себя, ударялась об предметы. Стражи порядка заметили, что ей необходима помощь.

- Как я понял, координация у нее плохая с рождения. Насколько я помню, сотрудники ГУФСИН вызвали кого-то. Кошку осмотрели, с ней все нормально. Ветеринар сказал, что должна отойти. Сейчас я вижу, что она уже лучше двигается и чувствует себя, -заметил Антон.

У его коллеги немного другая версия:

- Котенок-девочка плохо передвигалась, с кувырками, билась обо все, и ее даже от этого трясло. У меня жена работает волонтером в приюте для кошек. Я ей сообщил обо всем в факсе. Она как-то тоже начала узнавать причины болезни. Мне сказали, котенок перенес какое-то заболевание. Мы начали ей покупать специальный лечебный корм и кормить им.

Котята окрепли и стали достаточно самостоятельными. Начали расхаживать по кабинетам, засовывать везде свои любопытные мордочки, знакомиться с новыми предметами и запахами.

-Заходили в кабинет. Кто-нибудь встает, а они как тараканы разбегаются в стороны! Малыши ручные, но резких движений пугаются, -добавил Кирилл Бугров.

По последней информации, братика и сестренку разлучили. Позавчера мальчика забрал домой один из сотрудников отделения, а девочка еще ждет путешествия в новый дом. Как рассказали в полиции, пятнистой девочкой уже интересовались, но пока неизвестно, когда ее заберут. Кошку в полиции больше никто не видел.

- Вероятно, она решила, что котята уже готовы к самостоятельной жизни. Не знаю, что там у нее в ее кошачьей голове! Вообще, у нас периодически нечто подобное происходит. Раз в 2-3 месяца забредает какой-нибудь уличный кот, и ему дают сосиску. Он ее съедает и убегает, - заключил собеседник.

Желающие забрать кошечку могут обратиться в группу регионального МВД в соцсетях.

Добавим, в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» Антон Куликов поскромничал, и не сообщил о себе один интересный факт. В 2017 году он становился победителем конкурса «Народный Полицейский» в Нижегородской области. Его выбрали местные жители при помощи голосования. Получается, кошку-беглянку инстинкт не подвел.