Мелик Гусейнов: более 60% случаев заражения COVID происходит в семье

Чаще всего передача вируса происходит в кругу семьи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал особенности четвертой волны коронавирусной инфекции. По его словам, более половины заражений происходит в семье.

- Чаще всего (более 60% случаев) передача вируса происходит в семейных очагах. Выраженные симптомы фиксируются у всех членов семьи, - написал Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По его словам, инкубационный период – время от инфицирования до появления первых симптомов - в среднем длится 3-4 дня.

- Среди симптомов преобладает повышенная температура около 39,5 градусов, - пояснил министр.

На прошлой неделе региональный минздрав заявил о начале новой, четвертой волны коронавирусной инфекции в Нижегородской области. Судя по статистике, в последние дни ситуация с заболеваемостью действительно заметно ухудшилась: ежедневно регистрируется более 500 новых заражений, ежесуточно от коронавируса умирает 28-30 человек.

Как рассказал Давид Мелик-Гусейнов, в Нижегородской области развернуто 5500 коек для больных с ковидом. На данный момент коечный фонд в больницах загружен на 84%.

- К аппаратам ИВЛ подключены 100 человек. Все они не были вакцинрованы от коронавируса, - сообщил господин Мелик-Гусейнов.

Минздрав по-прежнему призывает нижегородцев сделать прививку от COVID-19, поскольку вакцина защищает от тяжелого течения заболевания. На сегодняшний день в регионе привились 1007215 человек.