Арсенал огнестрельного оружия и боеприпасы нашли в доме безработного нижегородца

Оружие в доме нижегородца. Скриншот с видео Телеграм-канала "Опер пишет".

Целый арсенал различного оружия хранил у себя безработный житель Борского района Нижегородской области. Полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели обыск в доме подозреваемого, и информация о хранении оружия подтвердилась.

- Оперативники обнаружили пистолет-пулемет Шпагина, пистолет Браунинг, охотничье ружьё, однозарядную винтовку; около 300 патронов различного калибра; 1500 патронов калибра 5,6 миллиметра, а также вещество, внешне схожее с порохом, - сообщает Телеграм-канал «Опер пишет».

А еще среди вещей мужчины нашли 15 нарезных гладкоствольных стволов, 16 предметов, похожих на гранаты, 26 основных частей огнестрельного оружия, предмет, внешне схожий с пистолетом иностранного производства и 99 вероятных боеприпасов.

При проведении экспертизы выяснилось, что первые два пистолета действительно являются огнестрельным оружием. Найденное вещество оказалось взрывчатым. Остальные предметы еще исследуют.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия». Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что арсенал оружия нашли в квартире жителя Сормовского района областного центра. Молодой человек свел счеты с жизнью.