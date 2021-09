«Ты красив, как и 800 лет назад!»: Оперная певица Анна Нетребко побывала в Нижнем Новгороде

Оперная певица Анна Нетребко побывала в Нижнем Новгороде Фото: anna_netrebko_yusi_tiago

Российская оперная певица Анна Нетребко посетила Нижний Новгород, здесь прошел юбилейный концерт в рамках гастрольного тура по России. Во время прогулки по городу она делилась со своими подписчикам в Instagram фотографиями достопримечательностей, древних исторических памятников и своими эмоциями от увиденного.

- Здравствуй, Нижний Новгород! Ты красив, как и 800 лет назад!, - написала российская певица в своем Instagram.

В течение нескольких дней она продолжала делиться в Instagram тем, какие места в Нижнем Новгороде посещала и своими впечатлениями. Так, она побывала в Кремле, прошлась по его стене, на улице Рождественской. А после она просто прошлась по старым улочкам города. Анна Нетребко также поделилась своими личными рекомендациями с подписчиками.

- Обязательно посетите выставку икон в Нижнем Новгороде! Это уникальное собрание You must visit exhibition of old Russian icons some of them are from XV century… unique!, - подписала серию фотографий в посте Анна Нетребко.

Помимо красивых фотографий, Нетребко также рассказала несколько интересных фактов о городе и его истории. Например, в своих сторис оперная певица пересказала легенду о Коромысловой башне. При этом многие ее подписчики отметили, что Анна Нетребко во время рассказа не только перепутала Нижний Новгород и Новгородом, но и не постеснялась использовать нецензурную брань на всю свою большую аудиторию.

