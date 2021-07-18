"Нижний Новгород, ты супер!": Звезда сериала "Чики" Ирина Горбачева выступила на фестивале "Столица закатов" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В последнее время Нижний Новгород пользуется популярностью среди многих звезд. Этим летом город посетили Леонид Агутин, Хор Турецкого и MARUV - они выступали в качестве приглашенных гостей на фестивале «Столица Закатов». На этой неделе, 17 июля, в рамках фестиваля на сцене выступал известный певец Иван Дорн. В разгар концерта на сцене неожиданно для всех появилась звезда нашумевшего сериала "Чики" Ирина Горбачева, которая зажгла напару с Дорном под его нестареющий хит "Бигуди".

Украинский исполнитель оценил танцы и темперамент российской актрисы и даже сказал, что хотел бы с ней работать.

- Эта бэйби танцует, как боженька. Хочу ее на постоянку в подтанцовку! - написал Дорн в своем Instagram.

К слову, в Нижнем Новгороде Ирина Горбачева не ограничилась посещением фестиваля. Накануне она посетила стадион на Стрелке и другие достопримечательности города.

В субботу актриса выложила в своем Instagram видео с чемпионата Европы по регби. Так как он проходил в Нижнем Новгороде, внимательные фанаты сразу обратили на это внимание.

- Где я, вы думаете? Я в Нижнем Новгороде. Нижнему Новгороду в этом году 800 лет. И сейчас я на чемпионате по регби между Россией и… Испанией? Португалией!, — следом выложила видео Ирина, на котором подтвердила догадки подписчиков.

В течение дня она продолжала делиться в Instagram тем, какие места в Нижнем Новгороде посещала и своими впечатлениями. Так, она побывала на выставке в центре современного искусства «Арсенал» вместе с актером Михаилом Тройником. А после даже прокатилась на канатной дороге, где узнала немного об истории города.

- Нижний Новгород!! Ты супеееер!! Спасибо!!!, - написала актриса в своем Instagram, выложив в сториз видео, где она стоит на Нижневолжской набережной на фоне раскрывающихся над головой зонтиков салюта.

Напомним, что выступавшая в прошлый раз на фестивале "Столица закатов" Maruv получила тепловой удар из-за аномальной жары. Девушка отметила, что после выступления ей было плохо около часа и она долго не могла прийти в себя. Причиной теплового удара стало то, что она танцевала в комбинезоне из кожзама в жару – в тот вечер температура в Нижнем Новгороде была +30 градусов.