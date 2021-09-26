Три человека погибли при лобовом столкновении Рено с фурой в Лысковском районе 26 сентября

Три человека погибли при лобовом столкновении легковушки с фурой в Лысковском районе 26 сентября
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Три человека погибли в ДТП в Лысковском районе Нижегородской области сегодня, 26 сентября. Трагедия произошла в результате лобового столкновения легкового автомобиля и фуры на трассе Нижний Новгород – Казань. В ГУ МВД России по региону поделились подробностями случившегося.
По предварительной информации ведомства, в 15 километрах от города Лыскова на федеральной трассе Нижний Новгород – Казань в лобовую столкнулись автомобили "Рено" и фура. Погибли три человека, находящиеся в легковушке.
– На месте ДТП работают полицейские и экстренные службы, возможно непродолжительное перекрытие трассы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, – заключили в МВД.
Фуру развернуло поперёк трассы.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Каких-либо других данных о причинах трагедии от официальных источников пока не поступало. Личности погибших ещё не установлены.
В пресс-службе ГУ МВД поделились ужасающими кадрами с места ДТП. Легковой автомобиль "Рено", смятый как консервная банка, лежит перевёрнутый в кювете. Фура оказалась развёрнута поперёк проезжей части.
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