Три человека погибли при лобовом столкновении Рено с фурой в Лысковском районе 26 сентября

Три человека погибли при лобовом столкновении легковушки с фурой в Лысковском районе 26 сентября Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Три человека погибли в ДТП в Лысковском районе Нижегородской области сегодня, 26 сентября. Трагедия произошла в результате лобового столкновения легкового автомобиля и фуры на трассе Нижний Новгород – Казань. В ГУ МВД России по региону поделились подробностями случившегося.

По предварительной информации ведомства, в 15 километрах от города Лыскова на федеральной трассе Нижний Новгород – Казань в лобовую столкнулись автомобили "Рено" и фура. Погибли три человека, находящиеся в легковушке.

– На месте ДТП работают полицейские и экстренные службы, возможно непродолжительное перекрытие трассы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, – заключили в МВД.

Фуру развернуло поперёк трассы. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Каких-либо других данных о причинах трагедии от официальных источников пока не поступало. Личности погибших ещё не установлены.

В пресс-службе ГУ МВД поделились ужасающими кадрами с места ДТП. Легковой автомобиль "Рено", смятый как консервная банка, лежит перевёрнутый в кювете. Фура оказалась развёрнута поперёк проезжей части.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!