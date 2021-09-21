Астрахань, Грузия, Турция, Сирия, Египет: Нижегородский птенец по имени Саня долетел до Африки Фото: скрин с видео

Этим летом в Нижегородской области стартовал необычный экологический проект по отслеживанию миграции редких краснокнижных птиц скопов. Для этого птенцу установили специальный GPS-трекер, позволяющий отслеживать его движение.

Скопа по имени Саня летит из Нижегородской области на зимовку в Африку: его маршрут

- Когда птенец еще сидит в гнезде, к нему на дерево залезает орнитолог, - рассказала ведущий инженер по охране окружающей среды отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО «Транснефть-Верхняя Волга» Анжелина Бакка. - Он надевает птенцу кольцо и вешает трекер. Для этого не надо ни отлавливать птицу, ни изымать из гнезда. Он так и продолжает сидеть на дереве, но уже с передатчиком. В этом году в искусственном гнезде появился только один птенец, вот на нем и закрепили трекер.

Это миниатюрное устройство, передающее сигналы с геопозицией птицы, орнитологи фиксировали все лето. И вот в сентябре стало известно, что скопа по имени Саня отправился из Лысковского района Нижегородской области в Африку.

В начале сентября птенец уже прилетел в Саратовскую область, затем ненадолго посетил Астраханский заповедник, около 9 сентября через Грузию добрался до Турции, а 13 сентября был уже в Сирии. Судя по треку, далее птенец движется маршрутом в сторону Африки.

Скопа по имени Саня летит из Нижегородской области на зимовку в Африку: его маршрут

15 сентября он пересек Красное море и остановился на отдых в районе Хургады. Однако, уже 20 сентября скопа ловил рыбу в водах Нила.

Скопа по имени Саня летит из Нижегородской области на зимовку в Африку: его маршрут

По словам специалистов, скопа - это крупный редкий хищник, внесенный в Красную книгу РФ. Свое гнездо птица располагает рядом с местом кормления – питается он рабой. Часто местом гнездования становятся обломанные вершины усохшего или усыхающего дерева высоко над землей.

Примечательно, что скопы из европейской части России часто улетают на зимовку в сентябре-октября в Африку или Азию. Однако, каждый год они возвращаются в Россию на одну и ту же территорию для гнездования и выведения птенцов. Теперь устройство поможет специалистам-орнитологам отслеживать миграцию редкого вида. До сих пор подобных наблюдений за миграциями скоп, гнездящихся в Нижегородской области, не проводилось – это первый случай в истории.

Имя неслучайно изменили на «Саня» - специалисты пока так и не знают, мальчик это, или девочка птенец.

Напомним, что пилотный экологический проект по наблюдению за редкими птицами был реализован компанией «Транснефть-Верхняя Волга» совместно с организацией «Зеленый мир», посвященный мониторингу гнездования редких птиц в Лысковском районе Нижегородской области. В рамках этого проекта предприятие помогло приобрести специальное оборудование для наблюдения за краснокнижными скопами. До этого отследить перемещение птиц не удавалось.