«Пыталась сопротивляться, но не могла»: Двое рецидивистов целый день насиловали 48-летнюю нижегородку в дачном доме

Женщину насиловали сначала в квартире, потом вывезли за город. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Нижегородской области стала жертвой двух насильников, которые около суток держали ее в дачном доме против ее воли. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, всё это время несчастную насиловали и избивали.

Эта ужасная история произошла 6 сентября в городе Лысково и его окрестностях. В тот день 48-летняя Наталья Шишкина (имя изменено – прим.) была у себя дома, когда к ней пришел некий знакомый по имени Сергей. Женщина не может сказать, во сколько это было, поскольку ее сознание было затуманено действием медицинских препаратов, которые она принимает.

- Он меня одел и против моей воли вывел на улицу, посадил в машину, и мы приехали к его другу, - написала в заявлении потерпевшая.

Находясь в квартире, Сергей изнасиловал беспомощную женщину, после чего пришел Дмитрий – так зовут хозяина жилища – и тоже надругался над ней. После этого мужчины на машине вывезли ее в село Просек, расположенное в 15 километрах от Лыскова. Там, в дачном доме, они продолжили насиловать жертву.

- В процессе изнасилования они ее удерживали, наносили телесные повреждения, били ее ладонями рук по лицу. Потерпевшая пыталась сопротивляться, но не могла, - рассказал «Комсомолке» источник в силовом ведомстве.

Спасла несчастную женщину ее подруга, которая приехала и забрала потерпевшую домой. Очевидно, она также была знакома с этими мужчинами и знала, где искать подругу.

Сейчас по данному факту проводится проверка. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое местных жителей - 52-летний мужчина и его 38-летний подельник. Первый судим за браконьерство, второй в настоящее время находится под следствием за кражу. К слову, свою причастность к изнасилованию и нанесению побоев они всячески отрицают, поэтому для установления данного факта назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, недавно в Нижнем Новгороде в подвале гаража была найдена 23-летняя девушка, которую местный предприниматель на целых десть дней превратил в свою секс-рабыню. Подозреваемый в совершении данного преступления задержан, суд арестовал его на два месяца.