Где собирать грибы в Нижегородской области в 2021 году: названы лучшие места для тихой охоты

Особенно много сейчас в лесах белых грибов. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Лето в Нижегородской области в этом году выдалось очень жарким, поэтому не побаловало нижегородцев лесными дарами: из-за стоявшей засухи грибов было днем с огнем не найти. С наступлением осени грибы наконец-то пошли, и нижегородцы массово ринулись в лес на тихую охоту. Однако грибные места можно найти не везде: в каких-то районах белые хоть косой коси, а в каких-то даже поганок нет. Чтобы точно вернуться из леса с полными корзинами, надо знать грибные места. О том, где собирать грибы в Нижегородской области в 2021 году, «Комсомолка» выяснила у опытных грибников.

Балахнинский район: «Машин много, людей как в парке»

Бесспорным лидером по числу грибных мест сейчас является район населенных пунктов Конёво – Юрино – Сонино. Улов отсюда увозят корзинами, ведрами, пакетами и даже целыми багажниками. Ассортимент грибочков весьма широкий, но многие едут именно за белыми, ведь боровик считается царём грибов.

- В Конёво очень много шубников (другое название гриба – моховик, прим.) и козлят, можно ящиками вывозить, - рассказывает Константин Беляев. - Белые есть, но не столько. Есть красноголовик. Сегодня вначале брали все грибы, потом только белые и красноголовики. Много ягод, черники, брусники.

Много белых грибов находят любители тихой охоты в Балахнинском районе. Фото: Ирина Кожухова-Овчинникова

Но есть здесь и ложка дегтя: слава об этом грибном месте разлетелась столь быстро и широко, что народ стал сюда ходить буквально толпами. Здесь людно и в будни, и ранним утром.

- Конево-Юрино-Сонино сегодня массовые гуляния, машин и людей столько, будто туристический слет. Трафик по коневской дороге в 5 утра очень насыщенный. От Рылово до Сонино по обочинам более 70 машин: на каждом съезде, точке, стоянке, поляне по 3-5 авто. Переезжаешь в другое место - едут за тобой, ставишь машину, уходишь в лес, выходишь – рядом плюс 5 машин, – поделилась своими наблюдениями нижегородка Юлия Волкова.

Поскольку желающих по грибы слишком много, для того, чтобы найти хоть что-то, нужно потрудиться: уходить глубже в чащу и продираться сквозь валежник.

- Решили поехать в сторону Конево. Машин много, людей как в парке. Гриба белого очень мало, нашли на двоих шесть штук. Порадовали волнушки, их много и чистенькие. Решили переехать за Юрино, тоже наугад. Тоже много машин, лес просто вычищен! Вывод такой: глубже забираться в леса либо ехать по своим проверенным местам. Новичкам там особо не повезёт. Тем более, за неделю там побывало море народа, - предупреждает Елена Лебедева.

В некоторых местах грибов так много, что их вывозят чуть ли не багажниками. Фото: Марина Марина

Володарский район: «Идите туда, куда бы вы не пошли»

Богатый урожай грибов обнаруживается и в окрестностях рабочего поселка Фролищи под Дзержинском. Здесь собирают белых, подберезовиков, опят и лисичек. Говорят, за три часа в одиночку можно набрать три корзины. Неудивительно, что здесь тоже много народа.

- Природа супер, машин и грибников море, поэтому останавливайтесь и идите туда, куда бы вы не пошли, и вот там грибы - проверено, - советует Юрий Сучков.

Знатоки этих мест рекомендуют ехать за Фролищи, дальше по бетонке и глубже в лес. Также много грибов в поселке Пыра (Дзержинск) – грибники говорят, что подберезовиков здесь «хоть косой коси».

Городецкий район: «Много волнушек, маслят и моховиков»

В соседнем с Балахной районе тоже неплохой урожай грибов. Здесь находят белые, подосиновики, дождевики. Очень много моховиков и маслят.

- Волнушки море в Городецком районе, но местами, два ведра набрали за час, а вот с белыми не повезло – их нашли немного, - рассказал грибник Дмитрий Галчин. А вот по соседству – в Чкаловском районе – говорят, белых нет совсем.

Волнушки не так вкусны, как белые, но отлично подходят для засолки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сокольский район: «Больше 50 кг за пять часов»

Если вы настроены на серьезную охоту – поезжайте подальше от города. Севернее можно найти еще больше грибов, да и народу не так много. В частности, щедрый урожай грибов в Сокольском районе. Нижегородка Ирина Данилова специально взяла на работе административный, чтобы в будний день съездить с семьей в лес за грибами.

- Это мои родные места. Наш урожай с 7 утра до 12 на троих больше 50 кг. Душа поет! – не скрывает радости девушка.

Сейчас в лесах в основном идут белые, подосиновики и подберезовики, в меньшей степени лисички. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Артем Шервуд в одиночку набрал три пакета примерно по 10 килограммов каждый.

- Грибы большинство как на подбор - боровые осенние белые, с тёмно-красной шляпкой и мощной раздутой от собственной значимости ногой. А те, которые не как на подбор, они тоже как на подбор. Даже берёзовые белые, находясь в одном лесу с королём грибов боровиком, строят из себя его же. Твердая коричневая шляпа с твёрдым гименофором и широкая упругая нога. Самый большой 17 см в высоту, – поэтично и с любовью описывает свой урожай Артем. Координаты секретного грибного места он не «сдает» – говорит лишь, что оно находится между реками Унжа и Моча.

Борский район: «На жарёху точно хватит»

Противоречивые данные о грибах приходят из местных лесов. Обычно в этих местах довольно неплохой урожай, но в этом году многие пишут, что леса пусты. В частности, грибники жалуются, что не находят ничего в районе Останкино. Несколько лучше ситуация в районе поселка Сормовский Пролетарий – заготовки на зиму на всю семью, конечно, не сделаете, но на «жарёху» точно хватит.

Говорят, если и идти по грибы в Борском районе, то лучше в кировском направлении.

- Много грибов в районе деревень Шубино и Валки, не доезжая Линды. В основном белые и подосиновики, – рассказала Юлия Пикалова

В районе самой Линды также много грибов, в изобилии растет клюква.

Нижний Новгород: «В Березовой пойме полно сыроежек и грибников»

Если вам не хочется тратить много времени на дорогу, сходить по грибы можно даже не выезжая за город. Для этого отлично подойдет Березовая пойма. Этот зеленый микрорайон расположен на выезде из города по Московской трассе (местность относится к Московскому району Нижнего Новгорода). Вряд ли вам удастся насобирать целый багажник грибов, но корзинку-другую на семью наберете точно.

- Грибы есть: больше подберезовиков, белые тоже есть, сыроежек полно и грибников там тоже полно, - рассказывает Оксана Храмова о своем опыте тихой охоты в Березовой пойме.

Лисички - самый беспроблемный гриб: растет семейками, не бывает червивой и ее трудно перепутать с чем-либо. Фото: Иван ВИСЛОВ

Южные районы остались без грибов

Не все леса Нижегородской области сейчас богаты грибами. Например, жители и дачники южных районов жалуются, что в этом году у них совсем все плохо с «грибалкой».

- У нас в Лысковском районе первый раз за 10 лет, что я пользуюсь своей дачей, даже поганок нет, - сокрушается Людмила Баннова. - Мы находимся прямо в лесу, грибы уже на участке росли валом. Но этот год – ужас – ни од-но-го.

Аналогичные новости приходят из Большеболдинского, Починковского, Вознесенского районов. Заглянули нижегородцы даже в леса соседней Мордовии говорят, и там грибов нет.

- Юг Нижегородской области всё лето страдал от температуры +38, Мордовия тоже, - объясняет нижегородка Вераника Маврикиевна. - Если в Дзержинске и самом Нижнем были хоть какие-то дожди, то там сушь. Осень тоже без дождей. В Починковском районе у нас дом, и в лес ходим частенько - там вообще всё кабанами изрыто. Давно такого не было, чтобы та сторона и без грибов!

Как известно, самые удачные места для сбора грибов – лесные опушки и заброшенные пастбища, зарастающие смешанным лесом. Однако есть риск, что в Нижегородской области слой грибов вот-вот закончится: уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют серьезные заморозки до - 4 градусов. Днем температура воздуха составит всего +6…+11, а оптимальной для роста грибов температурой считается +10…+15 градусов тепла. Так что вряд ли лес еще побалует нижегородцев богатым урожаем грибов в этом году.