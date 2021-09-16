Сезон грибов открыт в Нижегородской области

Подберезовики еще можно найти в лесах в районе Заволжья Фото: СОЦСЕТИ

Грибной сезон начался в нижегородской области. Как сообщают участники сообщества «Грибы Нижегородская область» во ВКонтакте, грибные поляны начали появляться в разных районах области.

Так, нижегородцы Александр Захаров и Алексей Голов для «тихой охоты» выбрали лес в районе поселка Фролищи, а позднее поделились с участниками сообщества фотографиями с ведрами и корзинками, до краев наполненными грибами.

- Грибами снабдил всех, супруга плачет уже, но лес все манит и тянет к себе на секретное подосиновое место. Собрался, прыгнул в машину и через час на месте. Захожу, сидят малыши красавчики, ждут меня. Поздоровался с ними, а они улыбаются в ответ своими яркими шапками, - написал Алексей.

Екаитерина Соловьева и Роман Замятин искали грибы в районе деревни Юрино в Балахнинском районе и тоже ушли не с пустыми руками. В комментариях пользователи счоцсети отметили, что грибов там становится все меньше, и уходить надо глубоко в лес.

По традиции много грибов находят в Семеновском районе, а еще грибники рассказывают про обилие грибов в 50 километрах от Городца в направлении Сокольского, в районе Пыры. Кроме того, подосиновики и белые грибы продолжают находить в лесах в районе Заволжья.

Напомним, собирать следует только хорошо знакомые, крепкие, не старые и не червивые грибы. При приготовлении грибов следует учитывать простые правила. Грибы на жарку необходимо предварительно хорошо очистить и промыть, а те грибы, что пойдут в соления, следует дополнительно замочить или отварить.