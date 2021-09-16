За Авериных ездят родители, а Максимова планирует продать: Как нижегородские гимнастки распорядятся белыми BMW, подаренными за успехи на Олимпиаде-2020

Дине Авериной вручили награды наравне с чемпионами. Фото: инстаграм сестер Авериных

11 сентября в Москве наградили российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля: награды чемпионам вручал лично глава государства, серебряным и бронзовым призерам – помощник президента Игорь Левитин.

Среди награжденных были сразу три нижегородские спортсменки – «художницы» Дина и Арина Аверины и Анастасия Максимова. Для Максимовой это уже вторая олимпийская медаль - в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она завоевала «золото», а из Токио привезла «серебро». За это достижение она была удостоена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».

- На протяжении всей церемонии с нами была Ирина Александровна [Винер-Усманова]! Прежде всего, говорю «спасибо» ей за те бесценные моменты, которые произошли с нами благодаря ей! Огромное спасибо нашему президенту за такой торжественный прием! Самое бесценное, что мы все вместе пели гимн нашей страны. Спасибо всем за невероятные эмоции! Я счастлива! – поделилась Анастасия Максимова в своем Instagram.

Победителей и призеров Олимпиады-2020 наградили в Кремле 11 сентября. Фото: ТАСС

«Возможно, буду ее продавать»

Также она выложила фотографии, на которых позирует вместе с другими гимнастками, снимок с Ириной Винер-Усмановой и, конечно, фото с подаренным автомобилем BMW - ключи от новеньких белоснежных внедорожников спортсменам вручал премьер Дмитрий Медведев. Чемпионам подарили BMW Х5, а серебряным и бронзовым призерам - BMW Х3.Стоимость этих машин начинается от 7 и 5 миллионов рублей соответственно.

Для Анастасии Максимовой это уже вторая подобная награда. В 2016 году за победу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро ей вручили белую BMW Х6. Как рассказала «Комсомолке» спортсменка, на ней она катается до сих пор и расставаться с ней пока не собирается.

- Машина BMW Х6 - это была моя долгожданная мечта, и она осуществилась вместе с мечтой о медали. Поэтому ту машину я точно продавать не буду, пока буду ездить на ней, - поделилась с «Комсомолкой» Анастасия.

Спортсменка призналась, что окончательно еще не определилась, что будет делать с подаренной за «серебро» BMW X3.

- Я пока еще не надумала, что делать, потому что есть то, что нравится в Х3 и есть то, что нравится в Х6, хотя она уже, получается, пятилетней давности. Икс третью я, возможно, буду продавать, потому что для меня икс шестая – это любимая машина. А что делать с этой, я еще буду думать, - рассказала Максимова.

К слову, орден и машина – не единственные подарки за достижения на Олимпиаде в Токио. Спортсменам также вручили федеральную денежную премию: 4 млн рублей за «золото», 2,5 млн за серебряную медаль и 1,7 млн – за бронзовую.

Сестер Авериных чествовали как чемпионок

Звезды художественной гимнастики, сестры Дина и Арина Аверины также приняли участие в церемонии награждения в Кремле. На прошедших Играх Дина завоевала серебряную медаль – победу неожиданно одержала израильская спортсменка Линой Ашрам, которая во время выступления допустила потерю снаряда. Такое судейство многим показалось несправедливым, из-за чего на выступлениях по художественной гимнастике в Токио разразился большой скандал. Арина Аверина, которая также на протяжении нескольких последних сезонов показывала блестящие результаты, стала лишь четвертой, но, несмотря на это, ее чествовали в Кремле наравне с призерами. «Чемпионки наших сердец» - так стали называть сестер болельщики после Олимпиады в Токио.

Дина Аверина завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. Фото: REUTERS

- Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось – мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и – надеюсь, уверен – будет в будущем, - сказал президент во время вручения госнаград.

Чтобы хоть как-то компенсировать горечь несправедливого судейства, спортсменок чествовали так, как они того заслуживали. Несмотря на второе место, Дина была награждена «Орденом Дружбы», который вручали лишь чемпионам. Ее сестра Арина была удостоена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

От лица всей сборной России по художественной гимнастики к президенту с благодарственным словом обратилась Дина Аверина.

- Спасибо Вам большое за Вашу неоценимую поддержку нашей команды на Олимпийских играх в Токио. Спасибо большое всему тренерскому коллективу, врачам, специалистам Федерации [художественной гимнастики], Олимпийскому комитету за помощь и поддержку. Пока мы вместе и едины, мы непобедимы, - сказала гимнастка.

Пока рулят родители

За высокие результаты на Олимпийских играх в Токио 23-летним Дине и Арине Авериным подарили по автомобилю. Поддержать девушек в столь важный момент их жизни приехала вся семья: мама, папа и старшая сестра Полина – она выложила в своем Instagram фото сестер Авериных с родителями на фоне подаренных машин, сделанное на Красной площади в Москве. Вместо номерных знаков на внедорожниках значатся имена спортсменов. «Дина Аверина» на BMW X5, «Арина Аверина» – на BMW Х3.

Сестры Аверины с родителями на фоне подаренных президентом BMW. Фото: Инстаграм Полины Авериной

Ну а поскольку у девушек пока нет прав, за руль новеньких автомобилей сели родители: Дина поехала с мамой, а следом поехали Арина с папой. Видео из машины Дина выкладывала в своем блоге – на нем девушка выглядит совершенно счастливой.

- Этот день навсегда останется для нас как самый особенный день в нашей жизни! Мы счастливы! – написали сестры Аверины в Instagram после церемонии награждения.

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