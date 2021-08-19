Белый кабриолет и слезы поклонников: Как встречали гимнасток Авериных и Максимову в родном Нижнем Новгороде после Олимпиады

Около терминала гимнасток ждал роскошный ретро-кабриолет «Победа». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В международном аэропорту Нижнего Новгорода 19 августа приземлился самолет с российскими спортсменками Диной и Ариной Авериными, а также Анастасией Максимовой, которые показали высокие результаты на прошедшей Олимпиаде в Токио. Дина завоевала «серебро» в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, а её сестра Арина заняла четвертое место. Анастасия Максимова стала серебряным призером в групповом многоборье.

В ожидании встречи

К моменту прибытия спортсменок у пассажирского терминала собрались представители прессы и большая толпа поклонников - почти все из них держали в руках воздушные шары, цветы, плакаты и мягкие игрушки.

Гимнасток встречали толпа фанатов. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Пассажиры и встречающие ещё издалека понимали, что происходит что-то необычное: ведь территория у аэропорта была буквально оккупирована ожидающими людьми.

- Ничего себе народу, встречают кого-то важного, - записывая видео на телефон, удивляется одна из проходящих мимо нижегородок. Позже она заметила баннер с изображением спортсменок и догадалась: Сёстры Аверины прилетают!

Около аэропорта собралось много юных спортсменов, которые заметно волновались перед встречей со своими кумирами.

Армия фанатов

Вскоре самолет приземлился, и в терминал стали заходить пассажиры: сначала показались полицейские, а следом за ними счастливые гимнастки – девушки были в спортивной форме с олимпийской символикой. Громогласное «Поздравляем!» раздалось у входа в аэропорт. Анастасия Максимова, Дина и Арина Аверины были встречены радостными возгласами, ликованием и аплодисментами.

Девушкам тут же вручили множество букетов Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Девушкам тут же вручили множество букетов, нашлись и самые смелые поклонники, которые не побоялись охраны и первыми подошли к гимнасткам, чтобы лично их поблагодарить и подарить подарки.

После этого под палящим солнцем на входе в терминал началась настоящая давка - Анастасию Максимову, Дину и Арину Авериных зажали в плотное кольцо. Кто-то просил сделать фото, кому-то хотелось получить автограф и, конечно же, необходимо было передать рисунки и игрушки.

«Не ожидали, что придет так много народа»

Поприветствовав своих поклонников, спортсменки рассказали, как прошел полет и поделились дальнейшими планами.

- Долетели быстро и очень хорошо, - рассказали о перелёте сестры Аверины. – Не ожидали, что придёт так много народа нас встречать. Спасибо всем огромное, очень приятно!

Анастасия Максимова, Дина и Арина Аверины были встречены радостными возгласами. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Анастасия Максимова скромно подтвердила, что летела вместе с сестрами, поэтому для неё полёт также прошел хорошо.

- Очень здорово, что здесь собралось такое количество людей. Спасибо всем за поддержку, за то, что наблюдали за нами и за то, что встречали, - подчеркнула она.

Дина и Арина Аверины поделились своими планами на ближайшее будущее.

- Мы сейчас прилетели с отдыха, пока не знаем, что будет дальше, - рассказали девушки. - Вот 21 выступим, а 23 числа уже будем в Москве - там и будем решать.

Армия поклонников долго не хотела отпускать титулованных спортсменок. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В эту субботу, 21 августа, сестры Аверина примут участие в гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода. На большой сцене, установленной на Нижневолжской набережной, гимнастки появятся в образах, олицетворяющих Волгу и Оку.

Белый кабриолет и слезы

Сестры Аверины рассказали, что 28 августа они вновь вернутся в Нижегородскую область, чтобы навестить близких в родном городе Заволжье, также они намерены участвовать в Чемпионате Мира по художественной гимнастике.

- В первую очередь хотим увидеть всех близких и родных, с которыми давно не виделись. Ещё сделать какие-то свои дела, - поделились спортсменки.

Армия поклонников долго не хотела отпускать титулованных спортсменок, но около терминала их уже ждал роскошный ретро-кабриолет «Победа».

Машина увезла гимнасток из аэропорта под радостные крики толпы. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Машина увезла гимнасток из аэропорта под радостные крики толпы, однако позже на лицах самых маленьких поклонниц появились слезы - ведь пообщаться со спортсменками удалось не всем.

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