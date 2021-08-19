Белый кабриолет и слезы поклонников: Как встречали гимнасток Авериных и Максимову в родном Нижнем Новгороде после Олимпиады

Около терминала гимнасток ждал роскошный ретро-кабриолет «Победа».
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
В международном аэропорту Нижнего Новгорода 19 августа приземлился самолет с российскими спортсменками Диной и Ариной Авериными, а также Анастасией Максимовой, которые показали высокие результаты на прошедшей Олимпиаде в Токио. Дина завоевала «серебро» в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, а её сестра Арина заняла четвертое место. Анастасия Максимова стала серебряным призером в групповом многоборье.
В ожидании встречи
К моменту прибытия спортсменок у пассажирского терминала собрались представители прессы и большая толпа поклонников - почти все из них держали в руках воздушные шары, цветы, плакаты и мягкие игрушки.
Гимнасток встречали толпа фанатов.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Пассажиры и встречающие ещё издалека понимали, что происходит что-то необычное: ведь территория у аэропорта была буквально оккупирована ожидающими людьми.
- Ничего себе народу, встречают кого-то важного, - записывая видео на телефон, удивляется одна из проходящих мимо нижегородок. Позже она заметила баннер с изображением спортсменок и догадалась: Сёстры Аверины прилетают!
Около аэропорта собралось много юных спортсменов, которые заметно волновались перед встречей со своими кумирами.
Армия фанатов
Вскоре самолет приземлился, и в терминал стали заходить пассажиры: сначала показались полицейские, а следом за ними счастливые гимнастки – девушки были в спортивной форме с олимпийской символикой. Громогласное «Поздравляем!» раздалось у входа в аэропорт. Анастасия Максимова, Дина и Арина Аверины были встречены радостными возгласами, ликованием и аплодисментами.
Девушкам тут же вручили множество букетов
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Девушкам тут же вручили множество букетов, нашлись и самые смелые поклонники, которые не побоялись охраны и первыми подошли к гимнасткам, чтобы лично их поблагодарить и подарить подарки.
После этого под палящим солнцем на входе в терминал началась настоящая давка - Анастасию Максимову, Дину и Арину Авериных зажали в плотное кольцо. Кто-то просил сделать фото, кому-то хотелось получить автограф и, конечно же, необходимо было передать рисунки и игрушки.
«Не ожидали, что придет так много народа»
Поприветствовав своих поклонников, спортсменки рассказали, как прошел полет и поделились дальнейшими планами.
- Долетели быстро и очень хорошо, - рассказали о перелёте сестры Аверины. – Не ожидали, что придёт так много народа нас встречать. Спасибо всем огромное, очень приятно!
Анастасия Максимова, Дина и Арина Аверины были встречены радостными возгласами.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Анастасия Максимова скромно подтвердила, что летела вместе с сестрами, поэтому для неё полёт также прошел хорошо.
- Очень здорово, что здесь собралось такое количество людей. Спасибо всем за поддержку, за то, что наблюдали за нами и за то, что встречали, - подчеркнула она.
Дина и Арина Аверины поделились своими планами на ближайшее будущее.
- Мы сейчас прилетели с отдыха, пока не знаем, что будет дальше, - рассказали девушки. - Вот 21 выступим, а 23 числа уже будем в Москве - там и будем решать.
Армия поклонников долго не хотела отпускать титулованных спортсменок.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
В эту субботу, 21 августа, сестры Аверина примут участие в гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода. На большой сцене, установленной на Нижневолжской набережной, гимнастки появятся в образах, олицетворяющих Волгу и Оку.
Белый кабриолет и слезы
Сестры Аверины рассказали, что 28 августа они вновь вернутся в Нижегородскую область, чтобы навестить близких в родном городе Заволжье, также они намерены участвовать в Чемпионате Мира по художественной гимнастике.
- В первую очередь хотим увидеть всех близких и родных, с которыми давно не виделись. Ещё сделать какие-то свои дела, - поделились спортсменки.
Армия поклонников долго не хотела отпускать титулованных спортсменок, но около терминала их уже ждал роскошный ретро-кабриолет «Победа».
Машина увезла гимнасток из аэропорта под радостные крики толпы.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Машина увезла гимнасток из аэропорта под радостные крики толпы, однако позже на лицах самых маленьких поклонниц появились слезы - ведь пообщаться со спортсменками удалось не всем.
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