Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 сентября 2021 года: Число выздоровевших в регионе превысило 149,5 тысячи человек Фото: ИВАНОВА Диана

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 428 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 162 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 162 144.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 149 600 человек. За последние сутки выписали 383 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 29 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 6 195 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли. В августе снова было зафиксировано снижение.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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