Свыше 160 классов нижегородских школ закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19

164 класса в 104 школах Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве образования. По данным ведомства, это количество составляет 1,05% от всех классов нижегородских образовательных организаций.

- В связи с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и ОРВИ частично закрыты 92 группы в 85 дошкольных образовательных организациях Нижегородской области, что составляет 1,18% от всех групп дошкольных образовательных организаций региона, - добавили в министерстве.

На карантин по коронавирусу полностью закрыт детсад в Воскресенском районе, что составляет 0,43% от всех дошкольных учреждений в регионе, а также школа в Большемурашкинском районе, что составляет 0.12% от всех школ.

На карантин по ОРВИ полностью закрыты один детсад в Ленинском районе областного центра, а еще одна школа в Пильнинскосм районе области.