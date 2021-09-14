«Лингам» от Бэнкси Нижегородского появился рядом с театром «Комедия»

"Лингам" на стене нижегородского здания Фото: Предоставлено героем публикации

Новая плитка «Лингам» появилась в центре Нижнего Новгорода рядом с театром «Комедия». Об этом «Комсомолке» рассказал автор работы Бэнкси Нижегородский.

Плитка представляет собой измененную версию обложки седьмого студийного альбома рок-группы Led Zeppelin – Presence. Только вместо главы семейства изображен российский государственный деятель, бывший советник президента РФ Виктор Черномырдин, а на месте темного предмета на столе красуется символ театра – колонна с музой Талией. Глядя на нее, Черномырдин произносит одну из своих знаменитых фраз: «Никогда такого не было, и вот - опять!».

Новая плитка Бэнкси Нижегородского о реставрации колонны перед театром "Комедия" Фото: Предоставлено героем публикации

Отметим, ранее в сети было много возмущения по поводу того, что обновленная Талия стала более минималистичной, а колонна и вовсе напоминает фаллический символ. Эту тему и попытался обыграть нижегородец.

- Можно назвать ее палицей, а можно просто вспомнить расхожее четверостишье, которое родилось в советские годы: «Хочешь – жни, а хочешь – куй...». Вот мы это и получаем на своих улицах, что в конце стиха. Очень пересекается со словами Черномырдина - "и вот опять".

Муза на колонне изображена именно та, обновленная, которую некоторые нижегородцы называют жертвой благоустройства.

- Картинку я взял ту, где муза пострадала, ей даже ноги испачкали в краске - хотелось отмыть! – признался собеседник.

Искать плитку следует прямо напротив настоящей колонны, на торце соседнего с театром здания.

-Две колонны смотрят друг на друга. Это как текст и комментарий, - подчеркнул Бэнкси Нижегородский.

Этой работой автор продолжил цикл плиток о казусах при ведении благоустройства. Так, на прошлой неделе в верхней части города появился «Лаокоон» в виде неудачно нарисованного пловца на бассейне «Чайка». О возможности продолжения серии автор решил умолчать, ссылаясь на то, что идеи приходят к нему внезапно.