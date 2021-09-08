«Халтуру легко превратить в пародию на образец античного искусства»: Бэнкси Нижегородский рассказал про свою новую работу «Лаокоон»

Новая плитка Бэнкси Нижегородского «Лаокоон» на стене бассейна Фото: Предоставлено героем публикации

Новая работа Бэнкси Нижегородского «Лаокоон» размещена на стене бассейна «Олимп» в Нижнем Новгороде. На плитке изображен герой древнегреческих мифов Лаокоон и его дети, удушаемые змеями. Эти змеи чем-то напоминают элементы узнаваемого скульптурного ансамбля родосских ваятелей «Лаокоон и его сыновья». Однако, сами герои очень сильно похожи на пловца с неудачно восстановленной мозаики на бассейне «Чайка» в Автозаводском районе города. Композицию дополняет чайка с той самой мозаики. Автор работы рассказал «Комсомолке», какой смысл в нее вложил.

- Мифология важна, но меня вдруг осенило, что пловец идеально вписывается в групповую скульптуру. Примитивную халтуру, появившуюся на стене бассейна, легко превратить в пародию на образец античного искусства, как раньше рабочий "воссоздал" советскую мозаику. Смыслы в мифологии можно искать разные, но от смешного сходства в позах не уйдешь. Борьба со змеями - может, это и есть борьба с уродством и безвкусицей? Но есть и другая сторона. Я искренне считаю, что благодаря рабочему, нарисовавшему своего пловца, мозаику и начали воссоздавать заново, - заметил он.

По словам собеседника, пустота порождает желание творить. Так, вероятно, произошло и с рабочим, который решил вернуть изображение хоть как-то.

Если вспомнить легенду, Лаокоон предсказал беду от троянского коня, просил не вводить его в город, и даже метнул в него копье. Однако, его никто не послушал, и Троя пала. Лаокоон с плитки нижегородца будто бы тоже предупреждает о современном «падении Трои» в виде некачественного ремонта, который приходится переделывать.

Лаокоон и сыновья в современном исполнении Фото: Предоставлено героем публикации

- Да, конечно, - ответил собеседник, - и колонна у театра комедии в этом же ряду, и все пожары в музеях, и безоглядный и безжалостный снос исторических зданий. Но рабочий создавал!

Не смотря на сюжет, плитка размещена не на автозаводском бассейне, искать ее следует в верхней части города, в Советском районе.

- Я решил, что тому бассейну достаточно экспериментов. Да и стены там только что после ремонта, - заметил Бэнкси Нижегородский.

Процесс создания работы, по словам автора, не удивит сложностью исполнения. Изображение создается при помощи компьютерной программы для редактирования фотографий и наносится на специальную плитку в типографии. Такие плитки почти не встретить в нашем городе, их доставляют под заказ. Ничего общего с плиткой в ванной или на кухне.

- Удивить я хотел неожиданным появлением плиток на улице, - продолжил он, - стрит-арт — это социальный жест. Хотя сейчас все искусство должно быть социальным жестом, иначе его не заметят.

Напомним, изображение пловца на нижегородском бассейне "Чайка" было утрачено в 2018 году. На месте мозаики тогда появился рисунок, который поверг в шок нижегородцев. Пловец на нем стал похож на азиата с женским бюстом, а чайка заметно растолстела.

Тот самый пловец с бассейна "Чайка". Фото: Тимур Мещеров

Позже изображение закрасили, а мозаику восстановили в прежнем виде. Нижегородский Бэнкси сделал так, что предшествовавший этой реставрации «шедевр» не забудется нижегородцам.