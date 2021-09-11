Олег Лавричев принял участие в открытии первого баскетбольного турнира Кубок Хайретдинова.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 10 сентября 2021 года принял участие в торжественной церемонии открытия первого баскетбольного турнира Кубок Хайретдинова. Предсезонные соревнования проходят 10 – 12 сентября на паркете ФОКа «Мещерский».

Генеральный менеджер мужской сборной России и Баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей Панов выразил благодарность Председателю городской Думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву за помощь и поддержку в подготовке, организации и проведении турнира: «В жизни часто бывает, что радость и печаль ходят рядом. Сегодня, в год 800-летия, мы объединили возможности городской Думы и Баскетбольного клуба «Нижний Новгород» для проведения этого турнира. Я благодарен Олегу Вениаминовичу за то, что наша идея о проведении турнира жива».

«Александр Хайретдинов всю свою жизнь посвятил баскетболу, заразил им большое количество людей и его ученики продолжают выступать на паркете, выигрывают многие ветеранские турниры. Начав свое детище со студенческой команды, он довел ее до победы в плей-офф над командой ЦСКА, пусть пока единственной. Это была последняя игра, которую он видел вживую», - рассказал Сергей Панов.

В свою очередь Олег Лавричев в своем приветственном слове выразил надежду, что соревнования Кубок Хайретдинова станут регулярными.

«Сегодня мы открываем большой спортивный праздник, который станет традиционным. Мы с генеральным менеджером Сергеем Юрьевичем Пановым придумали этот праздник к 800-летию нашего любимого города. Но, к сожалению, так сложилось, что он стал и памятью выдающегося баскетболиста и основателя клуба Александра Владимировича Хайретдинова. Я надеюсь, что игра на этом турнире будет зрелищной и интересной, покажет настоящую борьбу команд. Всем командам желаю легкого паркета. Ну а мы будем болеть за наш любимый клуб БК «НН». Вперед, за Нижний!», - обратился к гостям и болельщикам Олег Лавричев.

Вместо традиционной минуты молчания память Александра Хайретдинова почтили бурными аплодисментами. Овации в ФОКе «Мещерский», директором которого он был, не смолкали несколько минут. Зал аплодировал стоя.

Справка:

Кубок Хайретдинова - предсезонный турнир, посвященный памяти генерального директора Баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александра Владимировича Хайретдинова. Соревнования организованы при поддержке городской Думы Нижнего Новгорода и проходят впервые. С 10 по 12 сентября 2021 года на паркет ФОКа «Мещерский» выйдут хозяева паркета БК «НН» и гости турнира - участник Единой Лиги ВТБ «Цмоки-Минск» (Беларусь) и команда из Суперлиги-1 московский МБА. Победитель станет первым обладателем Кубка Хайретдинова.

Александр Владимирович Хайретдинов - советский и российский баскетболист, тренер и спортивный функционер. Мастер спорта СССР. Генеральный директор Баскетбольного клуба «Нижний Новгород». В 2000 году возглавил нижегородскую баскетбольную команду «НБА», являясь одновременно президентом, главным тренером, директором и врачом команды. В 2008 году клуб был переименован в БК «Нижний Новгород». Александр Хайретдинов скончался 20 июня 2021 года в возрасте 66 лет.