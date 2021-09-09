«Меня собрали по частям»: Екатерина Одинцова навестила врачей, которые 28 лет назад спасли ее от смерти. Фото: СОЦСЕТИ

Много лет назад известная телеведущая и светская львица Екатерина Одинцова попала в серьезную аварию и едва не стала инвалидом. Спустя 28 лет она навестила врачей, которые тогда буквально вытащили ее с того света.

- 28 лет назад меня выписали из этой больницы, где я провела два месяца после автомобильной аварии. Меня тогда собрали по частям, сделав совместно с врачами из института Бурденко сложнейшую и инновационную операцию, аналогов которой не было тогда больше нигде в мире, - вспоминает телеведущая на своей странице в Инстаграм. -

Если бы не чудо, меня бы сейчас не было - ну или бы я уже 28 лет была прикована к инвалидному креслу с парализованной правой половиной тела.

По словам телеведущей, после этих сложнейших операций и нескольких месяцев в больнице ей буквально пришлось заново учиться ходить и говорить.

- Я вышла из этого подъезда в новую жизнь, - признается телеведущая, приехавшая в Нижегородскую областную больницу имени Семашко. - Сегодня я сюда заехала, чтобы ещё раз сказать спасибо замечательным врачам и лично главврачу Николаю Николаевичу Миронову за всё! И за то, что неделю назад здесь не отпустили на тот свет моего папу, который отчаянно отказывался от операции и тянул до последнего. К счастью, всё обошлось, и папу тоже выписали.

К слову, именно та жуткая авария и стала отправной точкой знакомства Екатерины Одинцовой с известным политиком Борисом Немцовым.

-За меня Борису пришлось бороться со смертью. Фактически он спас мне жизнь. А когда принц спасает жизнь юной девушки, он всегда влюбляется. Так устроен мир, - призналась актриса год назад. - Впервые Борис Немцов увидел меня по телевизору. Мне тогда было 19, и я читала репертуар кинотеатров в эфире самого популярного Нижегородского телеканала. И так длилось два года: трижды в неделю я мелькала на экране. А потом он узнал из новостей, что хорошенькая дикторша попала в аварию и находится в реанимации.