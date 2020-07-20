2020-07-20T11:36:08+03:00
Звезды

«Борис спас мне жизнь»: Екатерина Одинцова поделилась историей знакомства с Борисом Немцовым

Телеведущая хранила эту тайну долгие годы
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Екатерина Одинцова поделилась историей знакомства с Борисом Немцовым.Екатерина Одинцова поделилась историей знакомства с Борисом Немцовым.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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История отношений знаменитой телеведущей Екатерины Одинцовой и известного политика Бориса Немцова всегда была окутана завесой тайны. Об их встречах и расставаниях ходило множество слухов и легенд. Однако сама светская львица хранила молчание. Прервать его она решилась только сейчас.

- В желтой прессе можно найти огромное множество версий того, как я познакомилась с отцом моих детей Борисом Немцовым, - поделилась телеведущая на своей странице в Инстаграм. - Одна из обиженных на нас женщин даже придумала историю, якобы я была политическим обозревателем, ездила с Борисом по району и однажды вошла в его номер голой. Слушать это смешно, опровергать - глупо, но я решила всё-таки нарушить давний обет молчания и рассказать правду.

По словам Екатерины Одинцовой, в момент знакомства она была 21-летней телеведущей, а он 33-летним губернатором Нижегородской области. Ее уже знал весь город, так как она читала программу передач на самом популярном в то время нижегородском телеканале.

-За меня Борису пришлось бороться со смертью. Фактически он спас мне жизнь. А когда принц спасает жизнь юной девушки, он всегда влюбляется. Так устроен мир, - пояснила телеведущая. - Впервые Борис Немцов увидел меня по телевизору. Мне тогда было 19, и я читала репертуар кинотеатров в эфире самого популярного Нижегородского телеканала. И так длилось два года: трижды в неделю я мелькала на экране. А потом он узнал из новостей, что хорошенькая дикторша попала в аварию и находится в реанимации.

То, что происходило дальше, больше походило на страшное кино. Все газеты трубили об ее ужасном положении. Писали, что у телеведущей изуродовано лицо, и она едва ли сможет выжить. Весь город с замиранием сердца и сочувствием следил за происходящим. НЕ был исключением и губернатор Нижегородской области Борис Немцов.

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В желтой прессе можно найти огромное множество версий того, как я познакомилась с отцом моих детей Борисом Немцовым
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- На ближайшем совещании губернатор спросил у главного медика области, как дела у Кати Одинцовой и нужна ли помощь. Тот пообещал узнать, - вспоминает Екатерина. - В больнице, где меня тогда лечили, порадовать ничем не смогли: мои травмы были таковы, что меня готовили к трепанации черепа, чтобы перевязать разорванную левую сонную артерию. После этого правая часть тела осталась бы парализованной. Меня готовили к операции, зажимали сонную артерию на пару минут, пока я не теряла сознание. Я знала правду. Я была готова. Только было жаль сбривать волосы. Но тут вмешался Борис.

Что происходило дальше, телеведущая пообещала рассказать в своих последующих постах. Так что история знакомства с нижегородским губернатором обещает стать целым инстаграм-сериалом.

Напомним, на момент знакомства с телеведущей Борис Немцов был официально женат. Однако их отношениям это не помешало. У пары родилось двое чудесных детей – Антон и Дина. Все знакомые семьи отмечают удивительное сходство Антона Немцова со своим известным отцом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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