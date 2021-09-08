Наталия Казачкова ушла с поста исполнительного директора Нижегородского водоканала Фото: "КП" Архив

Наталия Казачкова ушла с поста исполнительного директора Нижегородского водоканала с 16 августа 2021 года. Информацию об этом Комсомолке подтвердили в Нижегородском водоканале.

Так, известно, что Наталия ушла из должности исполнительного директора по собственному желанию. Однако, о дальнейших своих планах относительно нового места работы Казачкова пока ничего не сообщает.

Напомним, что с 2020 года Наталия Казачкова занимает пост исполнительного директора «Нижегородского водоканала» после ухода с поста заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, но многие нижегородцы больше запомнили ее как бывшего министра инвестиционной политики Нижегородской области. Еще бы, Наталия Владимировна была настоящей звездой областной администрации.

https://www.nnov.kp.ru/daily/27247/4377339/

А также, Наталия Владимировна Казачкова родилась 25 ноября 1972 года в городе Горьком. В 1995 году она окончила Волжскую государственную академию водного транспорта по специальности «Гидротехническое строительство», а в 1998 году - Нижегородский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция» (подробнее).

Уже в 2005 году она появилась на политическом Олимпе Нижнего Новгорода – она стала помощником губернатора Нижегородской области по земельно-имущественным вопросам. Буквально через год взлетела по карьерной лестнице до первого заместителя министра инвестиционной политики Нижегородской области. А в августе 2010 года сама стала региональным министром инвестиционной политики. Спустя пару лет ее карьера пошла еще дальше в гору – в 2012 году Наталия Казачкова стала заместителем губернатора Нижегородской области. Правда, в 2014 году она вновь вернулась на пост министра инвестиционной политики, где и проработала вплоть до своей отставки в сентябре 2016 года. Кстати, без работы Наталия Казачкова пробыла недолго – уже в январе 2017 года ее пригласили на пост заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. С 19 октября 2017 года она стала и.о. главы городской администрации.

В феврале 2017 года Наталия Казачкова вновь оказалась в центре внимания – она была признана самым сексуальным женщиной-политиком в Нижегородской области. Справедливости ради надо сказать, что опрос проводился независимым рейтинговым агентством «А+» на улицах, прилегающих к Нижегородскому кремлю. Поэтому участниками опроса стали, в основном, нижегородские чиновники.