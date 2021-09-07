«Обалденный стиль»: Ирина Пегова кардинально сменила имидж

Ирина Пегова кардинально сменила имидж. ФОТО: https://www.instagram.com/p/CTejR49oL7o/ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса Ирина Пегова, известная своими романтическими и женственными образами, кардинально сменила имидж. На этот раз она предстала перед поклонниками в образе строгой бизнес-леди. Неожиданные снимки она выложила на своей странице в сети Инстаграм.

- Краски осени…- прокомментировала актриса необычный для себя снимок.

На нем актриса предстала в строгом деловом пиджаке и с красивой прической. Этот образ идеально гармонирует с осенними пейзажами.

К слову, новый имидж актрисы пришелся весьма по вкусу ее поклонникам. Поэтому они буквально засыпали ее комплиментами.

- Вау! Обалденный стиль, - призналась viktoria_lucky_viktoria.

- Ирочка!Вы украшение этой осени, - поддержала mayavaleiskaya.

- Боже, я Вас не узнала, красотка, - откликнулась elenabrtsygankova.

Напомним, Ирина Пегова стала одной из главных звезд прошедшего в Нижнем Новгороде гала-шоу, посвященного юбилею города. прочитала монолог из пьесы Максима Горького «Дети Солнца», в это время на сцене выступали артисты Нижегородской оперы и балета. Ирина родом из Выксы и, несмотря на то, что давно живет в столице, при любой возможности наведывается на свою малую родину, где живут ее близкие.