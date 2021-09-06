Сделать мир со знаком плюс

Вместе с сотрудниками ГК «Волгаэнерго», которая входит в En+ Group, на уборку озера выходят и неравнодушные нижегородцы.

Научить убирать за собой

Экологический волонтерский проект «360» – часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс» по защите водных объектов и заповедных территорий России от неблагоприятных экологических воздействий. Нижний Новгород присоединился к нему в прошлом году. Вместе с сотрудниками ГК «Волгаэнерго», которая входит в En+ Group, на уборку озера выходят и неравнодушные нижегородцы.

Не испугавшись непогоды, на экоакцию пришли десятки волонтёров,

На экоакцию пришли десятки волонтёров.

организаторы обеспечили всех инвентарем и средствами индивидуальной защиты.

Организаторы экоакции обеспечили всех инвентарем и средствами индивидуальной защиты

Поделившись на группы, участники собирали в прибрежной зоне мусор и вели его предварительную сортировку. Раздельный сбор – одна из важных особенностей акции.

Раздельный сбор – одна из важных особенностей акции

Все желающие также могли принять участие в разных экоактивностях: например, вырастить виртуальное дерево или в игровой форме узнать, как уменьшить свой углеродный след и получить призы за успешное выполнение заданий.

На акцию горожане приходили целыми командами и семьями. Несмотря на дождь, многие взяли с собой детей.

- Ребёнка надо с раннего детства приучать беречь природу, - уверена молодая мама Юлия Панасюк. – Моей дочке еще нет четырех лет, но она уже знает, что мусор надо выбрасывать только в определённых местах. К сожалению, не все взрослые об этом помнят. Надеюсь, что наша акция изменит их поведение.

В волонтёрском движении решила принять участие и местная жительница Лариса Дорофеева:

- Это озеро - моё любимое место отдыха. Я живу здесь неподалеку, увидела, что люди наводят порядок и захотела внести свой вклад в это важное дело.

Объединяет всех участников одно – ответственное отношение к природе и желание вовлечь в это и других горожан.

- Хочу, чтобы мир стал чище, - улыбается волонтер Наталья Малинина. - Здесь много мусора, видно, что его целенаправленно скидывали под деревья после отдыха. Надеюсь, после нашей уборки люди будут беречь это место.

Экология - это порядок во всём

– Уверен, необходимо закладывать в сознание людей культуру поведения на природе. Экология – это порядок во всем, что тебя окружает. Я рад, что у нас становится все больше единомышленников и мы видим результат нашего труда, - рассказывает руководитель ГК «Волгаэнерго» Андрей Орлихин. – В прошлый раз сотрудники нашей компании и горожане вывезли отсюда горы мусора. В этом году территория стала горазд чище, надеюсь, люди оценили перемены и задумались о своем вкладе в сохранение природы.

В экологической акции также приняли участие представители министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области и комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода.

- Министерство экологии поддерживает такие важные инициативы. Проведение подобных экологических мероприятий меняет и ведение бизнеса, и сознание людей в сторону экологической ответственности, - отметила представитель минэкологии Евгения Рябова. – В Нижегородской области идет активная реализация национального проекта «Экология», один из основных двигателей которого - просвещение. Проведение таких акций помогает в этом вопросе и ежегодно все больше людей интересуют экологические темы и они приобщаются к экодвижению региона, чтобы помочь сделать регион чище и прекраснее.

Экоакция одновременно прошла в шести городах присутствия предприятий En+ Group: Нижнем Новгороде, Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Миассе и Дивногорске. Инициатор экологического проекта «360» - основатель En+ Group и общественный деятель Олег Дерипаска. За 11 лет существования проекта эковолонтерами стали почти 148 тысяч человек по всей стране.

Сегодня волонтерский проект проходит в трех форматах. Кроме ставших традиционным благоустройства прибрежных территорий и акции по защите берегов Байкала, проводится онлайн-марафон, к которому присоединились известные экологи и учёные, в том числе известный ученый и телеведущий Николай Дроздов, который общался с волонтерами и создал для них чек-лист, который поможет экологично собраться в поход или на пикник.

В августе этого года проект «360» получил очень значимую награду - премию стран БРИКС по достижению целей по устойчивому развитию 2021. В конкурсе участвовали претенденты из пяти стран-участниц БРИКС. «360» победил в категории «Чистая вода».

Справочно:

ГК «Волгаэнерго» управляет энергетическими активами компании En+ Group в Нижнем Новгороде. «Волгаэнерго» – один из основных производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в городе. Группа включает в себя Автозаводскую ТЭЦ, компании «Генерация тепла», «Теплосети», «Заводские сети» и «Волгаэнергосбыт».

Алина Малинина