Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 сентября 2021 года: за сутки диагностировали 399 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным на 01:00 6 сентября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 158 041 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 399 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 145 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 469 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать один человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 954 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу в Нижнем Новгороде на 6 сентября Фото: Яндекс

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (1 542 новых случаев), Московской области (826 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 357 новых случаев).

Напомним, что минздрав назвал стоимость прививки для иностранцев в Нижегородской области.

Так, вакцина для иностранных граждан обойдется в 1250 рублей. При этом в стоимость входит сама вакцина и медицинское наблюдение за пациентами.