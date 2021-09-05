Памятник профессору Преображенскому устанавливают в Нижнем Новгороде Фото:@nikolaykaryakin

Памятник профессору Преображенскому устанавливают в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Instagram доктор медицинских наук ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин.

Сегодня, 5 сентября, на Верхневолжской набережной напротив Университетской клиники ПИМУ начали устанавливать памятник булгаковскому профессору Преображенскому — учёному и хирургу-экспериментатору. Сам памятник состоит из двух фигур – самого профессора и его собаки «Шарика».

- Это наш подарок к юбилею любимого Нижнего Новгорода!, - написал в своем Instagram Николай Карякин.

Стоит отметить, что это уже второй такой памятник в России. Первый установили в Санкт-Петербурге на месте съёмок фильма "Собачьего сердца".

- В Нижнем место выбрано не случайно. Институт травматологии и ортопедии ПИМУ - место новаторства и смелых идей. А за сложными словами и технологиями, как правило, скроется счастливая и полноценная жизнь наших пациентов. Без боли и лишений, - также подчеркнул ректор Приволжского исследовательского медицинского университета.

Официально памятник откроют в понедельник, 6 сентября. На открытии будут присутствовать министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, а также нижегородские учёные и врачи.

Напомним, что памятник святому князю Дмитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии открыли на территории Нижегородского кремля в пятницу, 30 июля.

Сейчас на территории кремля также создают сквер для молодоженов – проект реализуется на внебюджетные средства. Там все желающие нижегородцы смогут заключить брак и получить консультацию в кризисной ситуации. На базе центра будут проводиться встречи молодых семейных пар, рождественские и пасхальные балы для многодетных семей, встречи семей в кризисных ситуациях со священниками.