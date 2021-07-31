Памятник Дмитрию Донскому и Ефросинии открыли в Нижнем Новгороде Фото: сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области

Памятник святому князю Дмитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии открыли на территории Нижегородского кремля в пятницу, 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Чин освящения монумента совершил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. В торжественном открытии памятника также приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

- История, которая свела вместе Дмитрия Донского и Ефросинью Московскую, уникальна и интересна. Это был династический брак, когда людей, по сути, женят ради того, чтобы государства перестали враждовать. Было независимое Нижегородско-Суздальское княжество, конкурирующее с Москвой. Несмотря на обстоятельства, это было олицетворение фантастической любви людей, которые таким образом оказались вместе, - отметил Глеб Никитин.

Памятник Дмитрию Донскому и Ефросинии открыли в Нижнем Новгороде Фото: сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области

Кроме того, губернатор подчеркнул, что когда Дмитрий Донской перед смертью завещал своим сыновьям и супруге быть во власти, Ефросинья управляла российским государством, прославилась большим количеством добрых дел и благотворительностью, вплоть до своего ухода в монастырь. По его мнению, это тоже олицетворение нижегородского характера.

Однако, из-за проведения масштабных реставрационных работ на территории Нижегородского кремля посмотреть памятник все желающие смогут только тогда, когда Кремль откроется после реконструкции.

Сейчас на территории кремля также создают сквер для молодоженов – проект реализуется на внебюджетные средства. Там все желающие нижегородцы смогут заключить брак и получить консультацию в кризисной ситуации. На базе центра будут проводиться встречи молодых семейных пар, рождественские и пасхальные балы для многодетных семей, встречи семей в кризисных ситуациях со священниками.

Напомним, в феврале 2021 года в Нижнем Новгороде завершилось голосование за внешний облик памятника святым благоверным князю Дмитрию Донскому и его жене княгине Ефросинии. Опрос проводился на официальном портале 800-летия Нижнего Новгорода. 66% процентов голосов было отдано за первый вариант эскиза, авторами которого являются супруги Ирина Макарова и Максим Батаев – ученики народного художника России Салавата Щербакова.