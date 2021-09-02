«Попросили оплатить членский взнос»: Житель Ленобласти, приехавший на 800-летие Нижнего Новгорода, стал жертвой жадной проститутки

Молодой человек, желая провести ночь любви с девушкой легкого поведения, лишился почти 20 тысяч рублей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Молодой житель Ленинградской области, приехавший на празднование 800-летия Нижнего Новгорода, стал жертвой местной проститутки. Девушка по телефону развела его почти на 20 тысяч рублей и, что называется, ушла в закат.

20-летний Владимир К. проживает в деревне Ленинградской области, но иногда наведывается к родственникам, которые живут под Нижним Новгородом. В конце августа парень приехал в столицу Приволжья – хотел побывать на праздновании 800-летия города, посмотреть местные красоты. Три дня молодой человек гулял по городу, но вскоре ему захотелось разнообразить свой досуг. Как-то вечером, прогуливаясь около ЦУМа, Владимир решил воспользоваться услугами проституток. В интернете он нашел нижегородский сайт, где ночные бабочки рекламировали свои услуги.

- На сайте он увидел анкеты девушек и, выбрав одну из них, позвонил по указанному номеру. Собеседница представилась Мариной и обговорила с ним условия встречи. Первым делом она попросила внести аванс – 4800 рублей, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Владимир быстро зашел в мобильное приложение банка и легким движением щедрой руки перевел незнакомке пять тысяч рублей – на 200 рублей больше, чем она просила.

- После этого он позвонил Марине, на что она ответила, что сумма пришла неполная, и нужно доплатить еще 4800. Молодой человек снова сделал перевод, - продолжает источник.

Отправив очередную порцию денег, любитель «клубнички» снова связался с девушкой – она сказала, что подойдет сама и велела ждать ее около торгового центра. «Удача!» - подумал парень и принялся наворачивать круги в ожидании продажной феи.

Однако вскоре ему снова позвонила Марина и сообщила, что при переводе опять возникли какие-то проблемы и нужно закинуть на счет еще 7360 рублей.

- Она пояснила, что эта сумма является членским взносом, и она потом вернет эти деньги, - рассказал источник. – Потерпевший выполнил просьбу, после чего она попросила еще 2700.

После четвертого перевода Марина позвонила и сказала, что выдвигается. Однако Владимир девушки с пониженной социальной ответственностью так и не дождался. Звонил ей, но она кинула его номер в черный список. Поняв, что его обманули, молодой человек обратился в полицию.

- В общей сложности у него выманили 19860 рублей, - подчеркнул источник. – Сейчас по данному факту проводится проверка. В частности, уже установлено, что номер, с которого звонила «Марина», зарегистрирован в Саратовской области.

К слову, это далеко не первый случай, когда мужчин обманывают на сайтах интим-услуг. Так, житель Дзержинска и вовсе взял кредит, чтобы купить ночь любви у лжепроститутки.