Нижегородец взял кредит на ночь любви с незнакомкой из интернета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мошенники выманили крупную сумму денег у жителя Дзержинска Нижегородской области: мужчина был уверен, что оплачивает будущие интимные услуги. В ГУ МВД России по региону поделились подробностями происшествия.

По словам потерпевшего в отделе полиции, объявление об оказании услуг интимного характера он нашёл в интернете и решил ими воспользоваться. На сайте был указан единственный номер телефона – на него мужчина и позвонил. Ему ответила девушка и сориентировала по ценам: один час обойдётся клиенту в три тысяч рублей, но со страховкой в 7 250 рублей. Более того, девушка предупредила, что мужчина должен будет приехать по адресу, который она назовёт, и произвести там оплату на банковский счёт. Номер счёта придёт обратившемуся за услугами в СМС-сообщении. Когда оплата будет завершена, с мужчиной должны будут связаться и назвать адрес встречи.

Прослушанные условия устроили потерпевшего. Он выехал на место и перевёл деньги. Затем ему позвонила уже известная собеседница и предложила доплатить ещё 21 500 рублей, чтобы провести с ней всю ночь. Так мужчина и поступил. Но деньги на его карте к тому моменту закончились, поэтому он оформил онлайн-займ на указанную сумму. После чего отправил всё мошенникам. Житель Дзержинска понял, что стал жертвой аферистов, когда на связь с ним так никто и не вышел. Мужчина обратился в полицию.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы. Расследования продолжается.

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