«Их привозили сюда грузовиками»: При благоустройстве на улице Пермякова высадили сотни высохших деревьев

Так выглядит озеленение в новом сквере на Автозаводе. Фото: СОЦСЕТИ

Все лето жители микрорайона Северного на Автозаводе следили за тем, как преображается территория вдоль улицы Пермякова. Долгие годы здесь был заросший травой и кустами пустырь, на котором располагались лишь стоянки грузовиков и фур, но теперь все поменялось. В 2021 году в рамках подготовки Нижнего Новгорода к 800-летию в район Пермяковского озера пришло благоустройство. Здесь было решено разбить сквер, проложить пешеходные и велосипедные дорожки, установить спортивные площадки и детские городки, оборудовать площадку для выгула собак.

Недобросовестный подрядчик

К сожалению, у подрядчика, с которым был заключен контракт, с благоустройством сразу не заладилось, и он остановил работы на самом начальном этапе.

- Ремонт продолжил новый подрядчик, и для него задача усложняется тем, что работы должны быть завершены в установленные ранее сроки, - пояснил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Конечно, время было потеряно, но все-таки к концу августа пустырь на Пермякова превратился в симпатичный променад: здесь появилась дорожка, освещение, две спортивные площадки с резиновым покрытием и площадка для выгула собак. Подрядчику еще предстоит установить детский городок, однако администрация уже оценивает выполненный объем работ.

- Ведется приемка выполненных работ, - сообщили «Комсомолке» в администрции Автозаводского района. - По результатам завершения приемки будут направлены требования об уплате неустоек и наложении штрафных санкций.

«Озеленение»

Местные жители признаются: они очень рады, что теперь рядом с домом появилась зона для прогулок, отдыха, утренних пробежек и занятий спортом. Как только на пустыре проложили дорожку и провели освещение, здесь стало очень оживленно: мамочки с колясками, ребятишки на самокатах, подростки на велосипедах, влюбленные парочки – все спешили насладиться прогулками в новой локации.

Территория протяженностью один километр растянулась на окраине микрорайона, прямо вдоль последней линии домов, поэтому жители этих девятиэтажек воочию день за днем наблюдали, как идет благоустройство. И вот, когда основные работы были позади, рабочие приступили к озеленению. Хотя правильнее было бы написать к «озеленению», потому что высаженные здесь молодые пирамидальные тополя имеют к нему весьма спорное отношение.

Власти объяснили высыхание деревьев стрессом при транспортировке. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Саженцы привозили сюда грузовиками. На улице стояла 35-градусная жара, и было ужасное пекло. В результате все молодые деревья просто засохли – такими их и посадили в землю, - рассказала местная жительница Марина Николаева.

Стоит отметить, что саженцы сами по себе немаленькие, поэтому буквально через несколько лет из них могли бы получиться хорошие взрослые деревья. Но сейчас вдоль дорожки частоколом торчат высохшие тополя, которые шелестят на ветру мертвыми коричневыми листочками. Кажется, если сжать их в ладони, они просто рассыпятся в труху. Деревья высажены очень часто на протяжении всей территории, поэтому количество их просто огромно. Но все они – почерневшие.

- В рамках комплексного благоустройства территории вдоль Пермяковского озера запланирована высадка 844 деревьев и 343 кустарников на сумму 7 миллионов 200 тысяч рублей, - сообщили в администрации Автозаводского района.

Виной всему стресс

В районной администрации уверяют: с деревьями все в порядке, а их не подающий признаков жизни внешний вид – временное явление. Просто они испытали стресс в связи с транспортировкой, вот и засохли.

- В настоящее время тополя советские пирамидальные стоят с сухой листвой, это произошло по причине того, что при выкопке, а также во время длительной транспортировки растение подвергается сильному стрессу. Природой предусмотрен защитный механизм - уменьшение площади испарения воды, а именно сброс листвы в целях экономии собственных ресурсов. Само растение при этом жизнеспособно, - пояснили в администрации Автозаводского района.

Так выглядят засохшие листочки тополей вблизи. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Кроме того, подрядчик рапортует о том, что высаженные деревья и кустарники ежедневно поливают – но, видимо, им это не сильно помогает. Озеленение, видимо, теперь можно будет оценить уже только весной, когда начнет пробуждаться природа. И если что-то пойдет не так – спрашивать будут с подрядчика.

- На все работы в рамках муниципального контракта действуют гарантийные обязательства в течение 5 лет с момента приемки выполненных работ, - пояснили в районной администрации.

Запах канализации и парковки на газоне

Пока остаются не решенными две крупные проблемы благоустраиваемой территории – это отвратительный запах канализации в районе дома №20 и стихийные парковки на газоне.

Ароматы фекалий «радуют» жителей окрестных домов уже, наверное, больше десятка лет. Даже когда проезжаешь мимо на машине – запах кажется просто невыносимым, а что испытывают жильцы ближайшего дома, особенно в жару, когда хочется открыть окна, даже представить трудно. Да и прогуливаться по новому променаду с такими ароматами – не самое приятное занятие. Чиновники, однако, пообещали с этой проблемой разобраться.

- По вопросу запаха канализации в районе дома 20 по улице Пермякова направлено обращение в ресурсоснабжающую организацию для принятия мер по устранению причины распространения запаха, - заявили «Комсомолке» в администрации Автозаводского района.

Еще один момент – на месте, где сейчас разбили сквер, обычно ставили машины местные жители, на некоторых участках здесь была просто большая стихийная парковка. Сейчас у многих есть опасение, что автовладельцы продолжат ездить по газонам нового сквера и парковать там свои машины. Чтобы такого не произошло, проезд на эту территорию ограничат со стороны дороги.

- На территории благоустраиваемого пространства запланированы работы по приобретению и установке бетонных ограничителей парковки вдоль автомобильной дороги по улице Пермякова, - сообщили в администрации.

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