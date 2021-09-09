К девяти годам колонии приговорили подростков, до смерти забивших таксиста в Нижнем Новгороде

Момент избиения мужчины попал на камеры видеонаблюдения. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Подростков, забивших таксиста до смерти в Нижнем Новгороде, приговорили к тюремному заключению. Оба подсудимых отправятся в колонию общего режима: один на 9 лет, а второй – на 9 лет и 6 месяцев.

- Свою вину в содеянном преступлении они признали частично, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, что ужасающая история произошла рано утром 30 августа 2020 года. Недалеко от Автозаводского универмага на проспекте Октября пьяные подростки напали на водителя такси и стали жестоко избивать - били руками и ногами по голове и телу. После этого злоумышленники угнали белый автомобиль «Рено», но далеко уехать на нём не смогли, попали в ДТП.

Избитого 52-летнего потерпевшего доставили в больницу с тяжелыми травмами, но уже 8 сентября мужчина скончался.

В ходе расследования подростков смогли задержать, на них было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а также по статье «Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору».

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