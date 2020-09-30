«Били ногами по голове»: Подростки до смерти забили таксиста в Нижнем Новгороде Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков. В конце лета те напали на таксиста и до смерти забили его руками и ногами. Повод банальный – угон приглянувшегося им автомобиля «Рено».

- По версии следствия, ранним утром 30 августа пьяные подростки напали на водителя такси возле Автозаводского универмага на проспекте Октября, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Они принялись избивать мужчину – били руками и ногами по голове и телу.

Когда таксист перестал сопротивляться, они угнали его белый «Рено». Правда, далеко не уехали. Вскоре они попали в ДТП и бросили разбитый автомобиль. Сам момент избиения мужчины попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, с какой жестокостью подростки избивают водителя. К сожалению, это нападение он пережить не смог – от полученных травм он скончался в больнице.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - рассказали следователи. – Оно соединено в возбужденным ранее уголовным делом об угоне автомобиля. Мы будем ходатайствовать о заключении этих подростков под стражу. Расследование этого дела продолжается.

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