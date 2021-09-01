Наказал соперника за хвастовство: Нижегородский легкоатлет Андрей Вдовин рассказал, как ему удалось победить на Паралимпиаде

Андрей Вдовин стал обладателем золотой медали Паралимпиады в Токио. Фото предоставлено спортсменом.

1 сентября нижегородец Андрей Вдовин впервые в своей карьере завоевал «золото» Паралимпиады-2020 на дистанции 400 метров. Звонок корреспондента «Комсомолки» застал спортсмена в номере. Легкоатлет охотно поделился впечатлениями после своего второго успешного забега.

- Уже связался с родителями и женой, «разгребаю» соцсети. Все пишут теплые слова. Сегодня все сложилось, как нельзя лучше, я всем остался доволен. У нас здесь в Токио начались дожди, но как раз во время моего забега осадков не было. Было свежо и пасмурно, без ветра. Эта погода идеальна для таких дистанций, - сказал легкоатлет.

Дистанция в 400 метров, по его словам, является одной из сложнейших, но именно она принесла первое золото Паралимпиады. Андрей тренируется, ориентируясь только на свой результат. Предыдущий рекорд на этой дистанции, кстати, тоже принадлежит ему.

- Я планировал выбежать из 50 секунд. Потом уже после забега все проанализировал, посмотрел видео. Получилось все, как и планировал – начал в комфортном темпе и затем ускорился. Ничего не перебежал. Как тренер говорит, идеально «разложился» по дистанции, - заметил он.

Предыдущий забег на 100 метров выиграл Ник Мэйхью. Нетрудно предположить, что на этой дистанции между Вдовиным и американцем могла возникнуть серьезная борьба, но этого не случилось.

— Это не его «родной» вид спорта, скажем так. В первый раз, мне кажется, он бежал, и у него не было даже личного времени, не говоря уже о показателях за сезон. На международных аренах он раньше нигде не бегал. Соответственно, мы с тренером рассуждали на тему того, что он может бежать и на 48, и на 47 секунд. Мы же не знаем, как он бегает. Соответственно, ему было легче готовиться. У нас были переживания, что я начну быстро, и меня просто не хватит, - заметил собеседник.

О новом сопернике почти ничего неизвестно, однако Андрей не наблюдал за его тренировками.

- Однажды, когда только узнал о нем, я ввел фамилию в поисковик и узнал, что он какая-то там суперзвезда, у него есть подписчики, свой сайт. Наверное, любит похвастаться. В общем сегодня я его «наказал» своей победой. Надеюсь, то же самое сделаю на 200 метрах. Думаю, он тоже будет готовиться, чтобы дать мне отпор и «заруба» будет серьезная. Будет жарче, чем на дистанции 100 метров, - заверил спортсмен.

В целом, нижегородец считает, что отношения между сборными хорошие, нет негативных настроений. Все друг с другом здороваются и поздравляют с успехами.

- Из-за ограничений по коронавирусу и языкового барьера общаемся мы, в основном, с Дмитрием Сафроновым. У нас даже один номер на двоих (спортсмены живут в блоках по 4 комнаты, в каждой по 2 человека - прим. ред.). Вообще весь наш блок можно назвать золотым. Больше половины наших медалей в легкой атлетике здесь – две в соседнем номере, две у нас, и одна еще в одном номере.

Следующий забег, который запланирован на 4 сентября, спортсмены побегут практически вместе. Сначала стартует Дмитрий, а через 8 минут – Андрей. Возвращение в Россию запланировано на 6 сентября, а в Нижегородской области чемпионы окажутся не ранее середины сентября.