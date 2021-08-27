Нижегородский легкоатлет Андрей Вдовин завоевал «серебро» Паралимпиады-2020

Андрей Вдовин в Токио. Фото предоставлено спортсменом.

Нижегородский легкоатлет Андрей Вдовин стал обладателем серебряной медали Паралимпиады-2020 в Токио. 27 августа спортсмен принял участие в забеге Т-37 на 100 метров среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Нижегородский бегун финишировал вторым с результатом 11,18 секунды. Первое место занял американец Ник Мэйха, показавший результат 10,95секунды. Третьим финишировал Саптойога Пурномо из Индонезии с результатом 11,31 секунды.

На четвертом месте еще один россиянин Чермен Кобесов, чей результат составил 11,32 секунды.

В настоящее время российская сборная располагается на третьем месте в общем медальном зачете Паралимпиады-2020. В активе россиян 25 медалей, из них 8 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых.

Ранее спортсмен рассказал "комсомолке" о своем пребывании в олимпийской деревне, а еще признался, что этот старт - самый главный в его жизни.