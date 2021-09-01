«Будут идти каждый день»: Узнали, когда закончатся дожди в Нижнем Новгороде

Первый день осени получился осенним не только по календарю – с самого утра в Нижнем Новгороде зарядил затяжной дождь. Поэтому идти в школу детям пришлось с зонтами. И, как оказалось, такая погода сохранится в столице Приволжья надолго.

- 1 и 2 сентября столбики термометров в Нижнем Новгороде днем поднимутся до +17 градусов, - рассказали синоптики. – В ночные часы будет немного прохладнее - +10…+12 градусов. При этом все эти дни будут идти дожди. Такая погода сохранится как минимум до начала следующей недели.

Начиная с 3 сентября, в Нижнем Новгороде начнется постепенное похолодание – в дневные часы будет не теплее +10…+12 градусов. Ночью похолодает до +5 градусов.

Напомним, ранее мы писали, что в начале сентября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются первые заморозки. Среднесуточная температура воздуха по региону в сентябре будет находиться в пределах нормы и составит +10…+12 градусов, ночью — не ниже +5.

За весь месяц ожидается всего 3-7 солнечных дней, в остальные дни по области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Количество осадков в первый осенний месяц будет соответствовать нормам – около 50-60 миллиметров.