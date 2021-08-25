В парке "Швейцария" запретили выгуливать собак и курить

Некоторые ограничения действуют на период тестового режима работы парка Фото: Мария СОРОКИНА

Правила посещения нижегородского парка «Швейцария» ввели на период тестового режима работы. Информация об этом появилась на официальной странице парка в Instagram.

На сегодняшний день парк работает с 7:00 до 22:00. Так как некоторые локации еще не открыты, введены специальные правила и ограничения, которые впоследствии будут изменены.

В настоящее время в парке не разрешается:

- выгуливать собак (специальные площадки для этого еще не открыты);

- осуществлять прогулки на велосипеде;

- курить и употреблять алкоголь;

- причинять вред растениям и имуществу парка.

- Надеемся, нам не придется вводить штрафы и неприятные санкции, ведь в парке установлено 155 камер видеонаблюдения. Мы понимаем ваши замечания, принимаем все предложения и всегда вам рады, - говорится в информационном сообщении.

Также указано, что об окончании тестового периода работы сообщат дополнительно.