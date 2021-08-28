В нижегородском манеже появился аудиогид для слабовидящих посетителей Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В нижегородском манеже презентовали аудиогид для слабовидящих посетителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Презентация прошла в пятницу, 27 августа - в мероприятии участвовали заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина, генеральный директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин и специалист по социальной работе Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» Ксения Осокина.

В нижегородском манеже появился аудиогид для слабовидящих посетителей Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Присутствие в экспозиции «Небесный Нижний» тактильных экспонатов накануне высоко оценила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, которая с рабочим визитом посетила Нижний Новгород.

- Мы особенно внимательно относимся к адаптации наших учреждений культуры для посетителей с ограниченными возможностями. Сейчас эта работа выходит на новый уровень. Если раньше мы адаптировали для незрячих и слабовидящих уже существующие в наших музеях экспозиции, то для выставки «Небесный Нижний» мы с самого начала предусмотрели наличие тактильных экспонатов и специального аудиогида. Представленные здесь предметы древнерусского искусства – очень важная часть нашего культурного кода, поэтому мы постарались создать такие условия, чтобы почувствовать свою принадлежность к истории нижегородской земли могли все желающие, - также отметила заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина.

Напомним, что выставка «Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли» с иконами Андрея Рублева открылась в манеже.

Сейчас в когда-то заброшенном здании появилось новое выставочное пространство площадью 600 квадратных метров. Недавно там открылась выставка «Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли».

Визитной карточкой выставки станет уникальная икона, которую представил Фонд семьи Шмотьевых из Екатеринбурга. Это образ святителя Николая Чудотворца, написанный в 1723 году в нижегородском Благовещенском монастыре московскими иконописцами Дмитрием и Григорием Поповыми. На нем святитель держит на руке хорошо узнаваемый Нижегородский кремль в знак защиты и покровительства.