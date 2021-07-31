В Нижегородском кремле открыли здание манежа после масштабной реконструкции Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Здание манежа торжественно открыли в Нижегородском кремле после масштабной реконструкции в пятницу, 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, участие в мероприятии приняли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин и представители СМИ.

В Нижегородском кремле открыли здание манежа после масштабной реконструкции Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Инициатором возрождения комплекса выступила Нижегородская епархия. Стены и кровлю здания полностью реконструировали, залили полы, установили новые окна и двери, а также смонтировали систему вентиляции.

Сейчас в когда-то заброшенном здании появилось новое выставочное пространство площадью 600 квадратных метров. Недавно там открылась выставка «Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли». Экспозицию составляют памятники русского сакрального искусства XV – начала XX веков. Для массового посещения ее окончательно откроют уже после завершения благоустройства территории Нижегородского кремля. А также вместе с паломническо-туристическим кластером «Арзамас – Дивеево – Саров» разработают программу посещения выставки паломниками с момента ее официального открытия до 8 ноября.

В Нижегородском кремле открыли здание манежа после масштабной реконструкции Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

- Символично, что первая выставка в манеже посвящена именно духовному наследию многовековой нижегородской истории. В экспозиции – более 340 памятников древнерусского искусства из собраний 12 музеев и частных коллекций. Мне хочется поблагодарить всех, кто принял участие в организации выставки, и наших партнеров, - отметил губернатор Нижегородской области.

Визитной карточкой выставки станет уникальная икона, которую представил Фонд семьи Шмотьевых из Екатеринбурга. Это образ святителя Николая Чудотворца, написанный в 1723 году в нижегородском Благовещенском монастыре московскими иконописцами Дмитрием и Григорием Поповыми. На нем святитель держит на руке хорошо узнаваемый Нижегородский кремль в знак защиты и покровительства.

В организации выставки принимала активное участие Нижегородская митрополия Русской православной церкви.

Как сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович, концепция выставки разработана в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

В Нижегородском кремле открыли здание манежа после масштабной реконструкции Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

- Небесный Нижний» - большой выставочный проект, приуроченный к 800-летию основания Нижнего Новгорода. И, что особенно радостно, с открытием выставки начнет работу новое выставочное пространство в Кремле, - отметил Олег Беркович.

По словам генерального директора Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) Романа Жукарина, музей впервые принимает столь масштабный проект.

Напомним, что в Нижегородском кремле в Ивановской башне отреставрировали остекление в арочных проемах к 800-летию города. Остекление сделали в виде исторических решеток.

В отличие от предыдущего остекления, новые окна выполнены в стиле исторических герс-опускных решеток для крепостных ворот. Новые энергосберегающие тонированные стекла с бронзовым отливом блокируют до 70% дневного света. Рамы же сделаны из дерева с алюминиевым накладками. Снаружи окна декорированы металлическими элементами, повторяющими рисунок герсы.