«Заболевание, которое забирает даже молодых»: 91-летняя бабушка Натальи Водяновой попала в реанимацию

Бабушка Натальи Водяновой серьезно заболела. Фото: Инстаграм Натальи Водяновой

91-летняя бабушка супермодели Натальи Водяновой серьезно заболела и попала в реанимацию. У Ларисы Гавриловны случился перитонит и постоперационная пневмония, сообщила Наталья в Instagram. Первые сообщения о болезни бабушки она размещала в сториз еще несколько дней назад – просила всех помолиться за нее. Помогли пожилой женщине молитвы или забота первоклассных врачей, но она пошла на поправку, о чем с радостью сообщила ее знаменитая внучка.

- Дорогие и любимые, вы даже представить себе не можете, как я тронута вашей поддержкой и вниманием в этот трудный момент в моей жизни, - написала Наталья Водянова. - Молитвы нашей семьи и ваши молитвы, добрые мысли и пожелания помогли бабунечке, и она победила перитонит - заболевание, которое забирает даже молодых, и постоперационную пневмонию!

91-летняя женщина смогла победить тяжелую болезнь. Фото: Инстаграм Натальи Водяновой

По словам Натальи, бабушка заболела две недели назад, и с тех пор она перенесла три операции. Неприятность случилась как раз тогда, когда супермодель должна отправляться в родной Нижний Новгород, где она принимает участие в торжественных мероприятиях в честь 800-летия города. На время отъезда модели рядом с бабушкой будет находиться ее мама.

- Сегодня я со спокойной душой передала эстафету моей мамочке и еду в Нижний Новгород праздновать 800 лет со дня основания родного города!!! Огромное спасибо семье, родным и друзьям за их поддержку все это время и отдельное бесконечное спасибо всем докторам и медперсоналу за мегапрофессионализм, чуткость и самоотдачу!! Всем здоровья!!! – написала она.

Нижегородская золушка даже выложила видео, на котором Лариса Гавриловна поет, лежа на больничной койке.

- Что ты хочешь, мне уже всё дозволено, даже петь в реанимации, - смеется она.

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Лариса Гавриловна родилась в Скадовске Херсонской области (Украина), а проживает в Нижнем Новгороде, где и родилась Наталья Водянова. В последние годы Лариса Гавриловна всегда приезжает на свой день рождения к знаменитой внучке, которая устраивает для нее теплый прием (подробности).