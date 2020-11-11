Бабушка Натальи Водяновой отметила 91-летие во Франции

Бабушка всегда приезжает к знаменитой внучке на свой день рождения. Фото: Инстаграм

Бабушка всемирно известной супермодели Натальи Водяновой отметила день рождения во Франции, где она гостит уже неделю. Ларисе Гавриловне исполнился 91 год.

По этому случаю Наталья Водянова выложила в Инстаграм уютное домашнее фото с дядей и любимой «бабуничкой» - так ласково она ее называет.

«Кому-то сегодня 19 наоборот», - пошутила Наталья. Лариса Гавриловна на снимке выглядит очень счастливой. Что внучка подарила любимой бабушке, Наталья не раскрывает.

Лариса Гавриловна родилась в Скадовске Херсонской области (Украина), а проживает в Нижнем Новгороде, где и родилась Наталья Водянова. Сейчас бабушка гостит у внучки во Франции, куда прилетела после отдыха на турецком побережье. Ранее супермодель рассказывала, как им удалось встретиться, несмотря на карантин и закрытые границы.

В последние годы Лариса Гавриловна всегда прилетает на свой день рождения к внучке, которая устраивает для нее теплый прием.

Напомним, несколько дней назад Наталья Водянова с семьей сходила в лес за грибами.

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