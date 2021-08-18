«Водил по подъездам и накачивал наркотиком»: Мама пропавшей 16-летней девушки из Дзержинска рассказала, что все это время ее удерживал мужчина

Девушки не было дома несколько дней. Фото: соцсети, Иван Макеев

Вторые сутки в нижегородских пабликах не умолкают разговоры о странном исчезновении 16-летней девушки в Дзержинске, которая якобы уехала на такси и пропала, а через несколько дней нашлась. Вместе с ее появлением поползли слухи о том, что все это время девочка была в компании мужчины в отеле в Нижнем Новгороде. Интернет-пользователи тут же начали зубоскалить по этому поводу: мол, нагулялась и пришла, совсем совести нет, пожалела бы родителей. На девушку и ее семью обрушились целые потоки грязи. «Комсомолка» решила узнать, что случилось с юной жительницей Дзержинска на самом деле: где она была и почему несколько дней не выходила на связь с родными. После разговора с ее мамой в голове пронеслась мысль: лучше бы романтическая версия с мужчиной и отелем оказалась правдой. Но нет.

На такси в неизвестность

16-летняя Кристина Р. пропала в Дзержинске в минувший четверг. Она ушла из дома 12 августа в 12:30 и не вернулась. Последний раз ее видели в городе 13 августа - она садилась в такси на улице Черняховского. После этого о судьбе вчерашней школьницы было ничего неизвестно несколько дней. Мама девушки Светлана Р. призналась «Комсомолке», что чуть не сошла с ума за время поисков.

- Я думала не переживу, со мной просто была истерика! - говорит она. Женщина уверяет, что дочь никогда бы не пропала просто так, где-то «загулявшись».

«Плакала и едва держалась на ногах»

Девушку четыре дня искали полиция и волонтерские отряды, СК начал доследственную проверку по факту исчезновения несовершеннолетней. В итоге она сама вышла на связь 17 августа.

- Она написала мне, что находится у «Сбербанка», и я за ней сразу же приехала. Она была в ужасном состоянии! Вся грязная, голодная, плакала и едва держалась на ногах, - с ужасом вспоминает Светлана.

Как выяснилось, все это время Кристина была в Нижнем Новгороде, куда ее на такси увез некий 26-летний Виктор К. – тоже житель Дзержинска. Видимо, ранее им доводилось встречаться.

- Это знакомый мальчика, с которым она дружила. Он сидел и освободился недавно. Она говорит, что он мог ее убить, - рассказала мама Кристины.

Водил по подъездам и накачивал наркотиками

Неизвестно, под каким предлогом, но парень привез ее на такси в Нижний Новгород. И дальше для девушки начались несколько страшных дней.

- Он давал ей наркотик и удерживал: отобрал телефон, чтобы она не могла ни с кем связаться, а ей говорил «сейчас я заработаю на наркотиках, и мы вернемся». Не кормил, давал только немного пить – в результате она потеряла сознание, а от наркотиков у нее были галлюцинации. Она хотела домой, но он продолжал водить ее за собой, как хвостик - таскал по разным районам, чтобы не нашли. Ночевали в подъездах, - с трудом сдерживая эмоции, продолжает Светлана.

С собой у Кристины была банковская карта, с которой Светлана обычно платит за квартиру. Так вот похититель снял эти деньги, предназначенные для оплаты «коммуналки», и потратил (скорее всего, на наркотики).

Что было на тот момент у парня в голове, трудно догадаться, однако 17 августа он привез пленницу на автобусе в Дзержинск - она вышла около банка, а он на другой остановке. Он вернул девушке телефон, поэтому она смогла связаться с матерью. Сейчас, по словам Светланы, его ищут правоохранительные органы.

Сама Кристина до сих пор не может отойти от случившегося.

- У нее шок. Она до сих пор не может выспаться. Ребенок настрадался, а тут пишут всякую чушь, не зная, что было на самом деле, - говорит Светлана.