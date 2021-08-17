Пропавшая в Дзержинске 16-летняя девушка, которая уехала на такси, найдена живой

Девушка пропала 13 августа. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области завершены поиски 16-летней Кристины Р., которая несколько дней назад пропала в Дзержинске. Об этом сообщили волонтеры, участвовавшие в поисках.

- Девушка найдена живой. Всем спасибо, - написали поисковики в соцсети.

Напомним, 16-летняя Кристина Р. пропала в Дзержинске 13 августа. Последний раз ее видели на улице Черняховского - девушка садилась в такси.

За эти четыре дня было выдвинуто много возможных версий произошедшего, включая самые страшные. К счастью, они не подтвердились, кристина вернулась домой живая и здоровая. Где она была все это время, не уточняется.