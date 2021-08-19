Нефтяные пятна обнаружили на Оке в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Нефтяные пятна обнаружили на Оке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Нефтяные пятна обнаружили на Оке в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Так, информация о нефтяных пятнах поступила в Управление Росприроднадзора в среду, 18 августа. В тот же день на место оперативно выехали инспекторы надзорного ведомства в сопровождении специалистов лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО».

После информация подтвердилась: оказалось, что выше по течению реки за Мызинском мосту - в районе д. 3 по ул. Окская гавань - на поверхности воды появилась полоса из нескольких пятен нефти и нефтепродуктов. Однако, вдоль береговой линии следов загрязнения нет.

Нефтяные пятна обнаружили на Оке в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Специалисты произвели отбор проб природной воды в месте обнаружения пятен, а также выше и ниже по течению реки. В настоящее время проводятся необходимые лабораторные исследования и устанавливается возможный источник загрязнения и все обстоятельства происшествия. Ситуация находится на постоянном контроле Управления Росприроднадзора.

Напомним, что утечка дизельного топлива произошла в апреле на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Согласно информации, инцидент произошел возле яхт-клуба «Рыбачий». Дизельное топливо вытекает из катера, который пришвартован к одному из дебаркадеров.

- В ходе осмотра территории информация об утечке нефтепродуктов подтвердилась. Инспекторами ведомства совместно со специалистами лаборатории был произведен отбор проб воды. В настоящее время ожидаем результатов анализов. Также устанавливается собственник катера и все обстоятельства происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.