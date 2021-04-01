Утечка дизельного топлива произошла на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено пресс-службой управления Росприроднадзора

В Нижнем Новгороде выясняются обстоятельства утечки дизельного топлива в акваторию Волги в районе Гребного канала. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия в четверг, 1 апреля 2021 года.

Согласно информации, инцидент произошел возле яхт-клуба «Рыбачий». Дизельное топливо вытекает из катера, который пришвартован к одному из дебаркадеров.

- В ходе осмотра территории информация об утечке нефтепродуктов подтвердилась. Инспекторами ведомства совместно со специалистами лаборатории был произведен отбор проб воды. В настоящее время ожидаем результатов анализов. Также устанавливается собственник катера и все обстоятельства происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Информация о происшествии передана в Нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру, а также ГУ МЧС по Нижегородской области. Ситуация находится на контроле управления Росприроднадзора.