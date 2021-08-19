Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 августа 2021 года: Число выздоровевших в регионе почти достигло 136,5 тысячи человек
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 521 случай новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заражённых в области превысило 150 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 150 282.
Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 136 471 человек. За последние сутки выписали 498 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 24 человека. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 529 жителей региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние три месяца обороты заболеваемости значительно возросли.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, по данным от 15 августа, уже более 850 тысяч нижегородцев привились от коронавируса с начала года.
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