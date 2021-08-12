Партия «Новые люди» поддержит нижегородские центры раннего развития детей.

В Центре Busy bee происходит интеллектуальное развитие детей на иностранных языках. Там малышей учат читать, писать, считать сразу на нескольких языках. Мария Захарова, руководитель центра и кандидат в нижегородское Заксобрание от партии «Новые люди», рассказывает:

- Благодаря обучению в малых группах дети могут быстрее изучать языки. Кроме того, это дает возможность для коммуникации детям с особенностями в развитии. Наши школы — это такое небольшое дело, но оно очень важное. Не каждый ребенок комфортно себя чувствует в больших группах. Есть дети, например, с проблемами со слухом, к которым нужен особенный подход. Наша школа предоставляет возможность выбора. И это очень важно.

По мнению Марии, изучать языки нужно с раннего возраста. К тому же это позволит разгрузить ясли и детские сады.

Мария Захарова, руководитель центра и кандидат в нижегородское Заксобрание от партии «Новые люди» рассказала о центре раннего развития детей.

- Мы создаем эффективную языковую среду, где дети развиваются и общаются на английском, испанском, китайском, - делится Мария Захарова. - Мы работаем по обучающим системам, которые были протестированы в странах Европы и США. В Нижнем Новгороде это первый центр интеллектуального развития детей на иностранных языках. Уверена, что при поддержке партии «Новые люди» мы сможем создать целую сеть таких школ. Это позволит дарить знания и хорошее настроение сотням детей.

Пандемия коронавируса больно ударила по малому бизнесу, многие проекты закрылись. Налоги и арендная плата оказались непосильной ношей для предпринимателей.

- Нам тоже пришлось пережить непростой период, - делится Мария Захарова. - При грамотной государственной поддержке многим удалось бы сохранить свой бизнес. Есть система грантов, но порядок их получения зачастую настолько сложный, что не каждый может пройти эти дебри.

Сама Мария училась в Финляндии, затем в Нижнем Новгороде. Она владеет несколькими языками. Руководитель Busy bee уверена, что ее следующим шагом может стать политика - Мария выдвигается в депутаты регионального заксобрания.

- Я работаю в сфере образования не первый год, - делится Мария. - При этом мы частники, поэтому я знаю о проблемах малого бизнеса изнутри. Я понимаю, что даже самое лучшее начинание может погасить на корню бумажная волокита. Именно поэтому так важно заниматься этими вопросами и на региональном, и на федеральном уровнях. Какие-то законы надо менять, а в другие внести поправки.

Как рассказала Мария, с партией «Новые люди» она познакомилась около года назад. Ей сразу понравился их деловой и внимательный подход к работе.

- Сторонники партии хотят реально что-то изменить, повлиять на ситуацию в городе и регионе. При этом они поддерживают инициативы «снизу», - считает кандидат в депутаты регионального заксобрания.

По мнению лидера списка Новых людей в нижегородское заксобрание Рустама Досаева, такие учебные заведения необходимы региону.

- Я знаю Марию, с ней работают классные специалисты, которые по-настоящему любят свое дело, - рассказал Рустам Досаев. - Они занимаются детьми с энергией и энтузиазмом, это восхищает. Это не просто школы, а социальная среда для детишек. Для нашей партии главное - люди. И я горжусь тем, что мы сотрудничаем с такими талантливыми ребятами.