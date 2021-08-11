Режим ЧС ввели в Навашинском районе из-за крупного лесного пожара

Пожар тушили три дня. Фото: Иван Макеев

Режим ЧС объявлен в Навашинском районе Нижегородской области 9 августа из-за возникшего лесного пожара.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание произошло накануне, 8 августа.

- В 14:50 в экстренную службу поступило сообщение о том, что в 14:25 обнаружен очаг лесного низового пожара на площади 0,2 гектара. Ближайший населенный пункт – деревня Валтово находится на расстоянии семи километров. Угрозы распространения на населенный пункт не было, - пояснили в ГУ МЧС по региону.

К месту происшествия были брошены силы и средства Навашинского округа и других районов, привлечены военнослужащие.

- По информации администрации Навашинского городского округа, режим ЧС был объявлен в округе в связи с пожаром на территории Сонинского лесничества. Площадь пожара составила 41,9 гектара, - уточнили в пресс-службе регионального правительтва.

Благодаря слаженной работе по тушению пожара, его удалось ликвидировать 11 августа в 14:30. Предполагается, что возгорание произошло из-за разряда молнии.

Ранее сообщалось о том, как тушили пожар на границе Нижегородской области.