«Наши девочки лучшие, об этом все знают»: Отец сестер Авериных прокомментировал выступление гимнасток на Олимпиаде

Отец сестер Авериных прокомментировал выступление гимнасток на Олимпиаде/ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этим утром вся страна болела за россиянок Дину и Арину Авериных на финале по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Однако результаты оказались неожиданными – впервые с 1996 года россиянки остались без «золота» на Олимпийских играх.

Нижегородка Дина Аверина получила «серебро» на Олимпиаде в Токио, набрав 107,650 баллов. Ее сестра Арина получила четвертое место в соревнованиях, набрав 102,100 балла. Победительницей Олимпийских игр стала представительница Израиля Линой Ашрам. Разумеется, больше всего за российских гимнасток болели их родители, которые по традиции не стали смотреть их выступление в прямом эфире.

- Наши девочки лучшие, об этом все знают, - отметил в разговоре с «Комсомолкой» отец спортсменок Алексей Аверин. – Остальное все сами видели. Я даже комментировать это пока не хочу.

Многих, кто следил за выступлением спортсменок, поразила победа представительницы Израиля, учитывая серьезную ошибку – потерянную ленту в ее выступлении. Как такое могло случиться, не понимает и первый тренер сестер Авериных Лариса Белова.

- Я считаю, что у Ариши, конечно, была потеря, но не настолько, чтобы ее так «слить», - полагает Лариса Белова. – А Дина никаких поводов не дала – она отработала без единой потери. Мне за нее нисколько не стыдно. Если бы Ашрам до конца отработала, я бы сказала – ну да, молодец. А так, когда Ашрам делает потерю в последнем виде…Это как в Рио-де-Жанейро, когда Кудрявцева потеряла булаву. Хотя она казалась сильнее, но Рита Мамун выиграла. После ее потери все зависело от того, как выступит Дина. Она отработала хорошо. И все равно оценку не пересмотрели – у нее отклоняли все протесты, кроме одной-единственной оценки. Я не знаю, с чем связана такая позиция судей. Наверное, не очень хотят, чтобы мы бесконечно были в лидерах. Надо быть не на одну, а на пять голов выше всех.

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